Kāds no žurnāla "Medības" lasītājiem vēlas doties ceļojumā uz citu Eiropas Savienības valsti, ņemot līdzi savu ieroci. Vēstulē viņš raksta: “Vēlējos noskaidrot par ceļošanu ar savu ieroci uz citām ES valstīm. Ja man ir pusautomāts, vai es varu doties uz citu valsti vai nevaru? Inspektore policijā saka – ar pusautomātu jeb B kategorijas ieroci nevar uztaisīt Eiropas šaujamieroča apliecību, bet Ieroču aprites likuma 22. pants to atļauj. Kā tad īsti ir?”
Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Krista Andersone skaidro, ka dokuments, kas dod tiesības šaujamieročus un to maināmās būtiskās sastāvdaļas ievest Latvijā un izvest no tās, lai ceļotu ar šaujamieročiem, to maināmām būtiskajām sastāvdaļām Eiropas Savienības dalībvalstīs un izmantotu tos atbilstoši klasificētajam lietojuma veidam, patiešām ir Eiropas šaujamieroču apliecība.
“Ieroču aprites tiesiskajā regulējumā ir iekļautas prasības, kas izriet no Eiropas Savienības tiesību aktiem ieroču aprites jomā. Līdz ar to Ieroču aprites likumā ir ietvertas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas (ES) 2021/555 (2021. gada 24. marts) par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli (kodifikācija) prasības.
Saskaņā ar Ieroču aprites likuma 46. pantu Eiropas šaujamieroču apliecība (EŠA) tiek izsniegta tikai attiecībā uz C kategorijas medību šaujamieročiem.
Vēršam uzmanību, ka ceļot ar EŠA, kurā ierakstīts C kategorijas medību šaujamierocis, atļauts ar nosacījumu, ka medniekam ir pamatojums ieroču ievešanai attiecīgajā galamērķa valstī atbilstoši ieroča lietojuma veidam. Piemēram, ielūgums uz medībām (Ieroču aprites likuma 46. panta 1. daļas 6. punkts).
Tāpat vērts ieskatīties Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2021/555 17. panta 2. punktā.
Attiecībā uz sporta šaujamieročiem personām (sportistiem) ir plašākas iespējas – EŠA var tikt ierakstīti ne tikai C kategorijas šaujamieroči, kas klasificēti sporta lietojumam, bet arī B kategorijas šaujamieroči un atsevišķos gadījumos arī noteikta veida A kategorijas šaujamieroči, kas klasificēti sporta lietojumam.”
UZZIŅA
- Ieroču aprites likuma 22. pants: “Eiropas šaujamieroču apliecība dod tiesības A, B un C kategorijas šaujamieročus un to maināmās būtiskās sastāvdaļas ievest Latvijā un izvest no tās, lai ceļotu ar šaujamieročiem, to maināmām būtiskajām sastāvdaļām Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un izmantotu tos atbilstoši klasificētajam lietojuma veidam medībās, treniņšaušanā un šaušanas sporta sacensībās, kā arī profesionālajai darbībai kultūras jomā vai vēstures notikumu atveidošanā.”
- Ieroču aprites likuma 46. panta 1. daļas 6. punkts nosaka, ka personas var pārvadāt un pārsūtīt uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai Eiropas Ekonomikas zonas valsti Eiropas šaujamieroču apliecībā ierakstītus sportam un medībām klasificētus C kategorijas šaujamieročus, to maināmās būtiskās sastāvdaļas, ja ir pamatojums ieroču ievešanai attiecīgajā galamērķa valstī atbilstoši to lietojuma veidam treniņšaušanai vai šaušanai sporta sacensībās un medībās, kā arī šo šaujamieroču munīciju, ja attiecīgajā valstī nav noteikta cita kārtība.
Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu