Sociālajos tīklos šoruden mednieki dalījās ar iespaidiem par lieliskām aļņu trofejām, un jūs noteikti zināt to sajūtu, kad ieraugāt trofejas fotogrāfiju, ievelkat elpu un vairs nespējat pateikt neko. Šādu trofeju šoruden izdevies nomedīt arī medniekam Tomam Vīvuliņam. Kā pats atzīst, viņa mednieka karjeras laikā tā ir līdz šim lielākā aļņa trofeja.

Būdams mednieks kopš 18 gadu vecuma un ar krietnu pieredzi medībās, septembra izskaņa medniekam izvērtās visai spraiga. Pateicoties zināšanām, pacietībai un mērķtiecībai, medību iznākums liek runāt pats par sevi.

Pēc tam kad iepriekšējos gados medību platībās tika redzēti un piefiksēti lieli aļņu buļļi, M/K Laiksne biedru kopsapulcē tika nolemts, ka, medījot individuāli, nepieciešams pacelt medījamo buļļu latiņu – ragiem nosakot minimālo žuburu skaitu – no 4x4 uz 5x5.

“Protams, atrast tādu bulli ir izaicinājums, arī laiks līdz decembra beigām ir, bet riesta laikā alni pieīdēt ir cits kaifs!” stāsta mednieks Toms.

