Mēs bieži pārmetam sabiedrībai, ka tā dzīvo stereotipos par medniekiem. Bet izrādās – arī mēs paši neesam labāki. Arī es pati biju skaisti ieslodzīta savos priekšstatos, līdz nonācu pasākumā, kas ļoti konkrēti un tieši man mainīja iepriekšējo izpratni par vienu šķirni. Un tie ir – retrīveri.

Mēs esam pieraduši, ka retrīvers ir mājas mīlulis, pasaules populārākā ģimenes suņu šķirne. Mierīgs, foršs, labs ar bērniem, lielisks kā pirmais suns, kas piedod kļūdas. Ikdienā mēs redzam tos apaļīgos, nedaudz tusnīgos retrīverus, kuriem tiešām ir tendence aptaukoties, ja saimnieks tos nepieskata, pārāk daudz dod kārumus un nenodrošina fiziskās aktivitātes. Un tad arī rodas priekšstats, ka tie ir tādi dīvāna pūpēži – šķirne, kas ir mīļa, bet nu nekāda darba mašīna.

Un te nu atkal stereotipi. Man pašai tie bija pamatīgi iesēdušies!

