Medniece Jogita Berce sociālajā medijā "Facebook" padalījusies ar nozīmīgu vēsti, ko ir svarīgi atcerēties dzinējmedību sezonā, ja mežā gadās sastapt suni bez saimnieka klātbūtnes.
Jogita raksta: "Ņemot vērā to, ka, sākoties dzinējmedību sezonai, tas atkārtojas gadu no gada, jau kuro gadu pēc kārtas atkārtošu arī savu sakāmo. Mīļie, dārgie, neatkārtojamie dzīvnieku un suņu mīļi, ja redzat suni spilgtas krāsas vestē un/vai ar spilgtas krāsas kakla siksnu un/vai ar GPS izsekošanas ierīci, bet tuvākajā apkaimē nemanāt suņa saimnieku, tad atcerieties – suns nav nomaldījies, nav pazudis, ar suni viss ir vislabākajā kārtībā, jo tas tajā brīdī strādā. Proti, tas ir medībās kopā ar savu saimnieku. Suņi ar šādām atpazīšanas zīmēm NAV jāglābj, NAV jāņem savā mašīnā pasildīties, NAV jābaro, NAV jāved uz patversmi! Ja ļoti gribas palīdzēt sunim, varat piedāvāt tam padzerties un piezvanīt saimniekam (tālruņa nr. parasti atrodams uz kaklasiksnas vai vestes). Ar to pilnīgi pietiek. Šādi apzīmēta suņa paņemšana mašīnā, aizvešana uz mājām vai patversmi ut.t. ir pielīdzināma zagšanai, un tas tiešā veidā ir likumpārkāpums. Pašlaik mednieki to vēl tolerē, paši suni meklē, paši maksā patversmei par tā atgūšanu, bet bet tas NAV normāli. Nākotnē šādas glābšanas akcijas pašiem glābējiem var beigties ar ļoti lielām nepatikšanām. Mīļie, dārgie, neatkārtojamie mednieki un dzinēji, lūdzu, parūpējieties, lai jūsu suņi medību laikā ir attiecīgi apzīmēti (ar spilgtu, platu kaklasiksnu un/vai vestē un/vai ar uzlādētu GPS ap kaklu vai vestes kabatiņā, mikročips reģistrēts un uz/pie kaklasiksnas atrodams arī jūsu tālruņa nr.), jo arī jūs esat tiešā veidā atbildīgi par savu suni!”
Uztraukums nav nepamatots, jo šādu situāciju pieredzējuši arī citi mednieki. Raimo Jansona stāsts: Iepriekš par šādām situācijām biju dzirdējis vairākas reizes. Taču domāju, kā gan tas iespējams, līdz to piedzīvoju pats uz savas ādas. Loģiski, ka medību šķirnes suns pēc masta izdzīšanas iznāk uz kāda ceļa, stāv un gaida, līdz viņam atbrauks pakaļ mednieki. Ja tas kādu laiku nenotiek, suns atgriezīsies vietā, kur palaists mastā. Tie suņi, kam pie siksnas ir navigācijas sistēma zina, ka viņiem noteikti atbrauks pakaļ saimnieks! Turklāt medību šķirnes suņi ir draudzīgi un visbiežāk nevairās no citiem cilvēkiem, var labprāt iekāpt arī viņam svešā automašīnā. Ko dara garāmbraucēji? Izdomā, ka suns ir pazudis, iesēdina to automašīnā un ved projām! Labi, ka medību šķirnes suņi ir čipoti Lauksaimniecības datu centrā ir informācija par suņa īpašnieku. Tomēr ir nepatīkami saņemt no patversmes zvanu, ka suns tur nogādāts un par to, lai dzīvnieku saņemtu, jāmaksā ievērojama naudas suma. Reizēm pat 100 un vairāk eiro! Bet šāds suns jau nav atrasts! Tas ir nozagts!
Arī es piedzīvoju šādu situāciju – suns dzina briežus un izskrēja ārpus masta. Sunim ir GPS raidītājs. Kad devos meklēt, biju izbrīnīts, ka uztvērējs rādīja, ka suns ir 45 kilometru attālumā no vietas, kur sunim būtu jābūt. Signāls liecināja, ka suns pazudis uz ceļa vidus…
Nodomāju, ka suns ir nozagts, raidītājs noņemts un izmests. Bridu pa sniegu un meklēju kaklasiksnu. Pēc pusstundas iezvanījās mans tālrunis. Sievietes balss vēstīja: "Labdien, pie mums ir jūsu suns!" Vaicāju vai tie ir suņu zagļi? Es jau tā biju milzīgā stresā! Pazudis mans medību suns, turklāt tāds, kuram ir GPS raidītājs, ap kaklu siksnas ar antenām! Es teju infarktu piedzīvoju! Izrādījās ka tas tā tiešām ir – mans suns aizvests uz patversmi! Zvanītāja atklāja, ka ir mednieka sieva un visu saprotot. Piedāvāja vismaz daļu ceļa atvest suni man pretī… Šīs sieviete bija labs cilvēks! Nesaprotu, ar kuru vietu domā cilvēki, kas medību suņu šķirnes suņus savāc un ved uz patversmi! Šādus suņus meklē. Arī tad, ja tiem nav GPS raidītājs! Tāpat suns māk pats atgriezties vietā, no kuras palaists! Šāds suns nepazūd un neapmaldās! Tas nav cilvēks ar savām vājībām! Vai jūs, kas aizved projām svešu medību suni spējat iedomāties, ko pārdzīvo medību suņa saimnieks, kurš suņa audzināšanā ieguldījis visus savu laiku un spēkus? Kurš atbildēs, ja viņam no šī pārdzīvojuma kaut kas notiks ar veselību? Un vēl – suns ir kāda īpašums, un tā aizvešana ir zādzība!
Avots: Jogita Berce (Facebook)
