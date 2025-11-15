Daugavpils Mednieku un makšķernieku biedrība savulaik apvienoja ļoti daudz mednieku klubu gan Daugavas labajā, gan kreisajā krastā. Taču līdz ar atmodu vairāki mednieku klubi vēlējās saimniekot atsevišķi – paši savās platībās. Tajā skaitā Kalupes, Dubnas un Višķu mednieki. Tad arī meklējami mednieku biedrības Kalupe pirmsākumi.

Sākums atmodas laikā

Mednieku kluba valdes priekšsēdētājs Andris Cirsis stāsta, ka tā laika kolektīva vadītājs bija Jānis Žuravskis, cita starpā – Andra sievastēvs. Tā 1996. gadā tika reģistrēts mednieku kolektīvs Kalupe, kas desmit gadus vēlāk pārtapa par biedrību atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

“Dibināšanas brīdī kolektīvā bija 42 biedri un arī teritorija pletās no Vārkavas līdz Preiļiem. Tie bija vecāka gadagājuma cilvēki – vecie mežsargi un kolhoznieki. Tā Kalupe arī sākās. Un kopš 2002. gada kolektīvu vadu es – jau 24 gadus. Biju pajauns, un trakulības netrūka, bet saprašana par mežu un medībām bija, jo esmu mednieks ceturtajā paaudzē un arī mežinieks. Māja, kuras saimniecības ēkā tagad pulcējas mednieki, bija mežsarga māja,” stāsta Andris Cirsis.

