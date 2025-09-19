Skumbrijas tiek sauktas arī par makrelēm. Tās ir asaru radinieces, jo pieder pie asaru kārtas zivīm. Šīs populārās zivs (no gastronomiskā viedokļa) vidējais ķermeņa garums ir aptuveni 30 cm, taču dabā bieži vien sastopami arī divas reizes garāki indivīdi, vienlaikus sasniedzot aptuveni 2 kg svaru.

Bieži vien makšķernieku lomos ir mazie eksemplāri, kuru svars ir tikai aptuveni 300 g. Zivs galvai ir konusa forma, ķermenis veidots kā vārpsts, klāts ar mazām zvīņām, astes daļā skumbrijas ir it kā nedaudz saspiestas.

Skumbrijas pazīmes un dzīvesveids

Ķermeņa krāsa sudrabaina, ar tumšām šķērseniskām svītrām, muguras daļa zaļgani zila. Papildus parastajām spurām, muguras un krūšu spurām skumbrijām ir piecas papildu spuru rindas, no kurām astes spura ir stipri dubultojusies.

