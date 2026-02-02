31. janvārī notika kārtējais vilku uzbrukums, kurā medību laikā dzīvs saplosīts medību suns. Traģēdija norisinājās Valmieras novada Ramatas pagastā. Vilku bars saplosīja septiņus gadus veco Rietumsibīrijas laiku Brendu. Vēl viens suns, par laimi, izglābās no vilku zobiem. Brenda bija lieliska palīdze medībās un mīļš ģimenes loceklis. Brendas ļoti pietrūks gan saimniekiem, gan ģimenē augošajiem bērniem…
Medību biedrības Ramata valdes loceklis Gatis Brokāns, kurš 31. janvārī vadīja pēdējās šīs sezonas dzinējmedības, atklāj, ka diena bija saulaina un nekas neliecināja par traģēdiju, kas notika pēc pēdējā masta jau kaimiņu mednieku kluba platībās.
“Brenda bija mana brāļa medību suns. Tās bija sezonas noslēguma dzinējmedības. Mēs bijām 18 mednieki un septiņi dzinēji. Bija trīs Rietumsibīrijas laikas un viena krievu – Eiropas laika. Nolēmām briežu govis nemedīt, tikai teļus un špīserus. Kopā bija četri masti. Pēdējā mastā noliku medniekus un pats stāvēju netālu no Rauskas ūdenskrātuves, uz robežas ar kaimiņu kolektīva platībām. Ūdenskrātuve ir aizsalusi, un pāri tai pa ledu tiek gan brieži, gan suņi un arī vilki. Man iznāca govs ar teļu. Raidīju šāvienu uz teļu, taču netrāpīju. Dzīvnieki aizskrēja, un tiem pakaļ aizskrēja mana krievu–Eiropas laika. Pēc piecām, desmit minūtēm tā bija atpakaļ, apliecinot, ka pa tiešām esmu šāvis garām. Tad atskrēja brāļa suns Brenda un tēva brālēna suns – augumā ražena Rietumsibīrijas laika. Abi aizskrēja pa briežu pēdām. Neapturēju suņus, jo labāk, lai vairāki suņi patiešām pārliecinās, ka esmu aizšāvis garām. Mums katram GPS izsekošanas sistēmu pultī ir tikai pašiem savi suņi, tāpēc nezināju, cik tālu aiziet abas laikas un kur tās paliek. Nostājāmies līnijā, izstāstīju, kā šāvu un ko darīja suņi. Pierasts, ka tie vienmēr visai ātri atgriežas vai suņiem aizbrauc pakaļ. Navigācijā redzējām, ka suņi ir kaimiņu platībās un tiem brauca pakaļ. Es devos uz medniekmāju organizēt pirmapstrādi, brālis brauca pēc suņiem. Viņš ziņoja, ka suņu signāls stāv uz vietas un tas ir aizdomīgi. Visu laiku bija skrējienā un tad strauji apstājās. Līdz vietai, kur signāls apstājies, bija vairāk nekā kilometrs. Tuvāk piebraukt nevar. Viņš izkāpis no auto un saklausījis ļoti nepatīkamu kaucienu… Tēva brālēns arī ļoti sabijies. Viņš ir ļoti pieredzējis mednieks un neko tādu nebija dzirdējis. Otrs suns sācis strauji tuvoties cilvēkiem, bet Brendas signāls palicis uz vietas… Tēva brālēns savu suni sagaidīja, bet Brendas signāls joprojām nekustējās. Vienmēr jau ir cerība, ka siksna nomaukusies sunim no kakla, taču šoreiz bija noticis pats ļaunākais. Aizsteidzos uz notikuma vietu un skrējām mežā iekšā tur, kur bija suņa navigācijas siksnas signāls. Pa ceļam ieraudzīju vairākas vilku pēdas. Brālim jau pa ceļam teicu, lai gatavojas uz ļaunāko. Un tad mēs Brendu atradām… guļam jaunaudzē bez dzīvības pazīmēm. Apkārt bija vairāku vilku pēdas. Viņa bija cīnītāja, kas nepadodas. Taču šoreiz tā bija viņas pēdējā cīņa, kurā nācās zaudēt vilku baram. Otrs suns ir jaunāks un mazliet bailīgāks. Iespējams, gan tā rakstura iezīmes, gan tas, ka Brenda cīnījās līdz galam, ļāva tam izglābties… Kādā vietā pa ceļam pamanīju, ka suns jau bija nokritis sniegā uz sāna, it kā paklūpot ātrā skrējienā, taču piecēlies. Vilki bija medījuši. Ķēruši mūsu suņus… Sākumā nesām Brendu uz rokām. Attālums bija liels. Kolēģi atnesa ragaviņas, ar kurām Brendu aizvedām līdz automašīnai. Tas bija ļoti skumjš un garš ceļš. Brālis ļoti pārdzīvo.
Brenda vienmēr mums palīdzēja medībās. Šķita, ka nav nekā, ko tā nespētu… Ļoti nosvērta un draudzīga. Īsts medību biedrs un ģimenes loceklis. Mēs zinājām, ka te ir vilki. Zinājām, ka būs slikti, taču domājām, ka tas aprobežosies tikai ar lielāku spiedienu uz pārnadžu populāciju. Nevarējām iedomāties, ka būs jāzaudē lielisks medību suns. Esam vairākas reizes ziņojuši par vilkiem mūsu apkaimē gan Mednī, ganWhatsapp grupā Suņu drošībai – vilku novērojumi Latvijā. Esam ziņojuši gan par pēdām, gan noplēstiem briežiem. Vilku aktivitāte šajā vietā ir diezgan liela. Grupā pirms mēneša bija ziņojums par vilkiem pie mājas sētas no tās pašas apkaimes. Vilki bija nofilmēti. Es teiktu, ka tas ir tas pats bars. Trakākais ir tas, ka vilki ir pamēģinājuši, ko nozīmē noķert suni. Tie noteikti neapstāsies… Latvijā pēc oficiālās statistikas ir ap 1400 vilku. Mednieki lēš, ka to ir daudz vairāk un limits ir neadekvāti mazs. Kāpēc mums ir jāzaudē lieliski suņi? Kāpēc jācieš mājlopu audzētājiem? Tiem, kuriem suņu nav, tie nekad nesapratīs to, ko šādās reizēs pārdzīvo suņu īpašnieki! Un tie, kuri dzīvo pilsētā un fano par draudzību ar vilkiem, dzīvo ārpus realitātes. Kāpēc šos cilvēkus ņem vērā, bet tos, kam vilki ir reāla problēma, nē?! Kāpēc?!”
Skumjš stāsts. Pēdējā mēneša laikā jau trešais gadījums, kad vilki uzbrūk medību suņiem. Un mēs, mednieki, jūtamies bezspēcīgi. Vai tiešām mums, medniekiem, vilku dēļ jāriskē ar saviem suņiem, lai samazinātu briežu populāciju, un kāds cits no tā gūtu peļņu? Ja valstij ir svarīga milzīga un nekontrolējama vilku populācija, lai tā būtu. Lai tad valsts vēršas pie vilkiem un vienojas par briežiem, ja spēj… Bet varbūt tomēr vieglāk vienoties ar medniekiem par vilku populācijas noturēšanu saprātīgā līmenī, piešķirot atļaujas? Aicinām ziņot par absolūti katru vilku uzbrukuma gadījumu, par katru reizi, kad tie pamanīti! Zemkopības ministrs par šo problēmu ir runājis savos kontos sociālajos medijos, taču mēs, mednieki, gaidām reālu rīcību. Arī mednieku organizācijas ar ministru ir runājušas par konkrētiem risinājumiem, un mēs gaidām, kas šos risinājumus ieviesīs. Risinājums – kad limits ir izsmelts, tiek izsniegtas speciālas atļaujas nomedīt vilkus, kas ir nodarījuši konkrētus postījumus.
Skaties video:
SARGĀSIM SAVUS SUŅUS! PAR VILKU NOVĒROJUMIEM ZIŅO NE VIEN LIETOTNĒ MEDNIS, BET ARĪ WHATSAPP GRUPĀ! PIEVIENOJIES VAI SEKO ŠAI GRUPAI UN UZZINI LAICĪGI (KLIKŠĶINI ŠEIT)!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu