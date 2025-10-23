Medību optikas tirgus ir sakustējies. Ir parādījies jauns tēmēklis, kas sola citu līmeni. Nocpix NITE D70R ir tradicionālas formas dienas un nakts tēmēklis ar integrētu lāzera tālmēru un ballistisko kalkulatoru. Tas ne tikai darbojas ļoti precīzi, bet arī ir viegla, eleganta un ļoti uzticama premiumklases ierīce. LRF jeb tālmērs ir iebūvēts pašā objektīvā, tāpēc ierīce saglabā nevainojami klasisku līniju dizainu.
Attēls, kas runā pats par sevi
NITE D70R aprīkots ar 4K ULTRA sensoru (3536×3536), kas rāda kristāldzidru attēlu un ļauj saskatīt pat vissīkākās detaļas. Ar 60 Hz atsvaidzināšanas frekvenci kustība uz ekrāna ir plūstoša un ātra, bez aizķeršanās vai tā dēvētās sasalšanas,kas dažreiz notiek pašā nepiemērotākajā brīdī. Rezultātā mednieka pieredze, izsekojot dzīvniekus un medījot jebkādos apstākļos, ir vienmērīga un attēls plūstošs.
Praktiski risinājumi
Pēc attāluma nomērīšanas tēmēklis uzreiz sniedz korekcijas. Arī sliktos laikapstākļos tas palīdz precīzi konstatēt mērķi un notēmēt. Ar 0,3 MOA soļa klikšķi var piešaut tēmēkli ļoti precīzi un izmantot plašas regulēšanas iespējas. Enerģijas padeve ir dubulta: tēmēkli baro viens iebūvēts akumulators un viena maināmā 18650 baterija. Ja viens izlādējas, nomaini un turpini bez liekām problēmām.
Kam tas paredzēts?
Šis ir risinājums medniekiem, kuri domā praktiski un vēlas izmantot uzticamu instrumentu, kas strādā gan dienā, gan naktī. Tēmēklis ir vienkārši lietojams, bet vienlaikus piedāvā visas modernās priekšrocības, kas parasti redzamas tikai dārgākos modeļos.
Cena un vērtība
Par 1145 EUR Nocpix piedāvā ierīci, kas parasti pieejama tikai augstākajā segmentā: augstas izšķirtspējas sensors, integrēts lāzera tālmērs, ballistiskais kalkulators un ērta lietošana.
Secinājums
NITE D70R nav tikai jauns produkts, tas ir signāls, ka medību optikas jomā sākas jauns attīstības posms. Tas ir premiuma dizains, moderna tehnoloģija un praktiski risinājumi vienā korpusā. Un jāpiebilst – par ļoti demokrātisku cenu! Nocpix – vienu soli priekšā.
Raksts tapis sadarbībā ar Nocpix Latvija.
