Kā jebkura cita lieta, arī ierocis nolietojas. Tā kalpošanas laiku ietekmē ne tikai pati izmantošana, bet arī tas, kā ierocis tiek kopts un vai laikus tiek novērstas tehniskās problēmas.

Protams, ierocis ir visai specifisks priekšmets, tāpēc tā remonts jāuztic ne tikai pieredzējušam, bet arī sertificētam meistaram.

Viens no Latvijā zināmākajiem ieroču meistariem Aigars Ralle strādā SIA Ieroči darbnīcā Talsos. Viņš atklāj, ka visbiežāk ieroču meistars tiek meklēts, kad mednieks ir novēlies no medību tornīša un, protams, uzkritis savam ierocim virsū. Tāpat visai bieži ir situācijas, kad ierocis ir nokritis zemē, piesists pie cietas virsmas, optika ir dabūjusi triecienu. Pirmais – jāpārliecinās, vai iespējams trāpīt mērķī.

Kritieni ir bīstami

“Ir viedoklis – ja tēmēklis ir paredzēts jaudīgiem kalibriem, tam piesitot nekas nevar notikt, taču tā nav. Tēmēklis ir paredzēts konkrētam ieroča atsitienam – straujai kustībai ieroča garenvirzienā. Taču, tiklīdz sitiens ir no sāna vai cita neparedzēta virziena, viss mainās,” skaidro ieroču meistars. Parasti pietiek ieroci piešaut no jauna. Ļoti reti ir situācijas, kad tēmēklim nepieciešams remonts.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē