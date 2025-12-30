Medību suņi nav parasti mājas mīluļi – viņi ir sportisti, darba dzīvnieki un nereti arī komandas biedri. Viņu ikdiena nav vien pastaigas pa pagalmu. Intensīvs treniņš, dzinējmedības, peldēšana, darbs sarežģītos apstākļos – tas viss prasa spēku, izturību un ātru atjaunošanos. Tāpēc suņa barošanai ir jābūt ne tikai pilnvērtīgai, bet arī pielāgotai viņa slodzei, vecumam un veselības stāvoklim.

Ko nozīmē kvalitatīva barošana?

Kvalitatīva barošana nozīmē, ka suns saņem visas nepieciešamās uzturvielas – olbaltumvielas, taukus, ogļhidrātus, vitamīnus un mikroelementus – pareizajās proporcijās. Ne mazāk svarīga ir barības izcelsme: cik labi uzsūcas, cik daudz ir tukšas masas, cik daudz – patiesi vērtīgu komponentu. Medību sunim svarīga ir gan muskuļu masa, gan locītavu veselība, gan imūnsistēmas stiprums.

Sausā barība – ērtība vai risks?

Sausā barība jeb granulas ir ērts un populārs barošanas veids. Mūsdienās pieejama augstas kvalitātes super premium klases sausā barība, kas satur pilnvērtīgas dzīvnieku izcelsmes olbaltumvielas, sabalansētus taukus un papildinājumus locītavu veselībai (glikozamīns, hondroitīns). Tomēr jāraugās uzmanīgi – lētas granulas bieži vien satur pārāk daudz graudaugu, konservantus, mākslīgās krāsvielas un vāji sagremojamus proteīna avotus (piemēram, augu proteīnus).

