Rubeņu medību atļaujas medību tiesību lietotāji pēc valsts nodevas samaksas var saņemt VMD struktūrvienībās, kurās šo putnu populācijas stāvoklis pieļauj to medības.

“Vai kaut viens medību tiesību lietotājs šobrīd reāli drīkst nomedīt medni vai rubeni? Abas sugas ir medījamas. Šobrīd ir sezona, bet Mednī ir redzams paziņojums licenču nav. Starp citu, mežirbes Mednī joprojām skaitās nelimitētie, kaut gan tās medību noteikumos ieliktas pie limitētajiem. Tad tas pats jautājums.

Saprotu, ka absolūti lielākajai daļai šie jautājumi šķiet smieklīgi, jo kamdēļ medīt to pašu irbi, ja var medīt brieža teļu... Bet runa nav par gaļas kilogramiem. Mežirbju medības ar pievilināšanu ir viena no labākajām meditācijas un pacietības trenēšanas nodarbēm, kas medniekam pieejamas. Tad kā?” šādu jautājumu saņēma žurnāls Medības.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē