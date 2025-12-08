Latvijā un Igaunijā tiek īstenots pētījums Moose Belt. Pētījuma mērķis ir iegūt plašākas zināšanas par aļņiem un to uzvedību mūsu reģionā, kā arī saprast sabiedrības viedokli par aļņu populācijas stāvokli un apsaimniekošanu abās valstīs. Idejas autors Mārcis Saklaurs atklāj, ka projekts "Vienota aļņu (Alces alces) pārraudzības sistēma EST–LAT teritorijā" tiek īstenots ar Igaunijas–Latvijas pārrobežu programmas Interreg līdzfinansējumu.

Kā radās projekta Moose Belt ideja?

Projekta ideja radās pirms 30 gadiem, kad žurnālā MMD izlasīju tā laika Gaujas Nacionālā parka direktora Gunāra Skribas pētījumu par aļņu pārvietošanos. Pats pētījums notika pagājušā gadsimta 70.–80. gados. Kopš tā laika es vienmēr esmu domājis, kā to izdarīt ar modernākiem paņēmieniem, ar modernajām tehnoloģijām. Un tad pienāca brīdis, kad kļuva pieejamas GPS tehnoloģijas, mēs projektu salikām kopā, un mums to akceptēja. Mēs mēģinājām iegūt atbalstu dažādos fondos, un ar trešo reizi tas mums izdevās. Pirms tam mēs arī mēģinājām iegūt privātu finansējumu. Mēģinājām uzrunāt medniekus, vai kāds nevēlas privātā kārtā palīdzēt, taču neviens mums neatsaucās.

Projekta partneri ir biedrības Dabas izcilības institūts, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts Silava, Latvijas Mednieku savienība, Latvijas Mednieku asociācija, Igaunijas Mednieku asociācija un Igaunijas Dabaszinātņu universitāte. Plānots, ka projektā pievienosies Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Veterinārmedicīnas fakultāte. Sadarbību projektā veidojam arī ar Valsts meža dienestu un Pārtikas un veterināro dienestu.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē