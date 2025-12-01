Ļoti svarīga komponente patronā ir šaujampūlveris. Pasaulē medniekiem un sporta šāvējiem tiek piedāvātas ļoti dažādas šaujampulveru markas. Tikai dažas no tām nopērkamas arī Latvijā.

  • Sērija Vihtavuori N100: tradicionāls vienkomponenta šaujampulveris vītņstobra kalibriem.
  • Sērija Vihtavuori N300: porains vienkomponenta šaujampulveris, kas nodrošina precīzu dozēšanu pistoļu munīcijai, munīcijai ar rantes (apmales) kapselēm un bises patronām.
  • Sērija Vihtavuori N500: pulveris ar īpaši augstu enerģiju vītņstobra ieročiem. Pulveris uzlabots ar nitroglicerīnu, lai nodrošinātu papildu ballistisko veiktspēju.
  • Īsstobra vītņstobra ieroču munīcijai paredzēti pulveri RS12, RS14, RS20, RS24 un RS30. Savukārt garstobra vītņstobra ieročiem paredzēti pulveri RS36, RS40, RS50, RS52, RS60, RS62, RS70, RS76 un RS80.
  • Tomēr par to, vai konkrētais pulveris paredzēts konkrētajam kalibram, jāpārliecinās ražotāja katalogā!

Avoti: reload-swiss.com, vihtavuori.com

