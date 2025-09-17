Pats skaistākais un ikoniskākais mūsu dabas dzīvnieks ir staltbriedis. Tāds ir mednieku vairākuma viedoklis. Rudenī, kad sākas riests, meži piepildās ar dārdinošām baurošanas skaņām, kas skan kā īsts dabas koncerts. Tas ir laiks, kad varam ne tikai dzirdēt, bet arī redzēt vienu no iespaidīgākajiem savvaļas dabas rituāliem – briežu cīņas, baurošanu un mīlas instinktu vadītu uzvedību.
5 fakti par briežu riestu
Riests notiek rudenī
Staltbriežu pārošanās sezona sākas augusta vidū un turpinās līdz oktobra pirmajai daļai. Tieši tad mežos visbiežāk dzirdamas tēviņu jaudīgās balsis. Jo tēviņš vecāks, jo zemāka un spēcīgāka ir tā balss. Tiesa gan, uz riesta beigām visi skan kā aizsmakuši pensionāri. Pavisam jauni buļļi zaudē balsi pirmie.
Baurošana – spēka un veselības apliecinājums
Spēcīga balss ne tikai pievilina mātītes, bet arī atvaira konkurentus, liekot tiem turēties pa gabalu no dominējoša buļļa teritorijas. Baurošanas tembrs ļauj novērtēt tēviņa izmēru un spēku vēl pirms reālas satikšanās. Medniekam tas dod iespēju aptuveni noteikt brieža vecumu.
Cīņas par harēmu
Tēviņi cenšas savākt pēc iespējas lielāku mātīšu baru. Riesta cīņas pamatā nav nāvējošas, tās ir vairāk spēka un izturības pārbaude, tomēr dažreiz konkurents var iet bojā no iegūtajiem ievainojumiem. Visbīstamākie ir tā dēvētie dūrēji – brieži bez kroņa žuburiem, kas var pretinieku nodurt kā ar zobenu. Retos gadījumos abi cīņa iesaistītie brieži var iet bojā, ja nevar atkabināt ragus.
Milzīgs enerģijas patēriņš
Riesta laikā brieži gandrīz neēd, nepārtraukti patrulē pa savu teritoriju, bauro un sargā savas harēma mātītes. Dažu nedēļu laikā tie var zaudēt līdz trešdaļai ķermeņa svara.
Jaunas dzīvības sākums
Pēc veiksmīgas apaugļošanas mātīte mazuļus nes aptuveni 230 dienas. Teļš nāk pasaulē pavasara beigās vai vasaras sākumā.
7 pikanti fakti par pārošanos
Ļoti īss akts
Pats pārošanās akts ilgst tikai dažas sekundes, lai gan gatavošanās tam – baurošana, konkurentu atturēšana un mātītes pārliecināšana – var būt ļoti ilga.
Vairākkārtēja apaugļošana
Viens tēviņš riesta laikā var pāroties ar vairākām mātītēm, atkarībā no tā, cik izdevies noturēt savā harēmā.
Mātītes lēmums
Lai gan tēviņš neatlaidīgi sargā harēmu, galīgo lēmumu tomēr pieņem mātīte. Tā ļauj vai noraida tēviņa mēģinājumu pāroties.
Hormonu vētra
Testosterona ietekmē riesta laikā tēviņi kļūst ļoti agresīvi, sargā teritoriju un pilnībā koncentrējas tikai uz pārošanās instinkta realizēšanu.
Tālāk pie citām
Pēc akta tēviņš nepievērš uzmanību vienai mātītei. Tas nekavējoties atgriežas pie visa harēma kontroles un vēro, vai citas mātītes jau gatavas pāroties.
Brieža peniss
Erekcijas laikā tā garums palielinās par aptuveni 40 procentiem, taču tā apkārtmērs gandrīz nemainās.
Kaula nav
Staltbriežiem nav dzimumlocekļa kaula (baculum), kas ir daudzu citu zīdītāju sugām, piemēram, suņiem vai lāčiem.
Briežu riests – viens no iespaidīgākajiem dabas notikumiem mūsu zemē. Tas ir laiks, kad var redzēt ne tikai spēka un izturības cīņas, bet arī sajust īpašu dabas atmosfēru. Lai gan pats pārošanās akts ir ļoti īss, viss, kas notiek ap to – no skaļas baurošanas līdz dramatiskām cīņām – padara šo periodu par īstiem dabas svētkiem, kurus ir vērts iepazīt un izdzirdēt ikvienam.
Skaties video:
Žurnāla Medības otrajā pielikumā lasi par medību suņiem
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu