Neveiksmīgs kritiens no torņa vai pat aizdegusies mašīna… Diemžēl no dažādām nelaimēm medībās pasargāti neesam. Labi, ka vēl pats esi ticis cauri sveikā, bet sirds taču sāp par salauzto aprīkojumu. Vai gadījumā, ja esi sabojājis termālo vai nakts redzamības ierīci, uzreiz jāmeklē jauna? Lūkojam, kādos gadījumos var palīdzēt Ieskaties.lv veikala serviss.

Specializēts aprīkojums, kas ļauj strādāt precīzi

Rīgā veikalā Ieskaties.lv tiekos ar Eināru Dreimani – viņa rokās nonāk ierīces, kas piedzīvojušas šādus un citus neapskaužamus nelaimes gadījumus. Tā kā veikals izplata Pulsar produkciju, šīm ierīcēm piedāvā arī servisa pakalpojumus. Nepieciešamās iemaņas Einārs ir apguvis praktiskā ceļā. “Pulsar rūpnīca piedāvā ļoti interesantas apmācības, uz kurām esmu bijis dažas reizes. Trīs vai četras dienas jādzīvo tur un katru dienu jānostrādā pilna darbalaika diena rūpnīcas servisā,” viņš stāsta. “Sākumā vietējie darbinieki stāv blakus, pamāca. Vēlāk jau jāstrādā patstāvīgi – saņem ierīci, sataisi, kāds to pārbauda, tad tikai tiec pie nākamās.” 

Veikals tagad ir aprīkots ar servisa telpu, kurā atrodas visi nepieciešamie darbarīki, taču to klāsts aizvien tiek papildināts. 

Visbiežāk neiztikt bez dažāda izmēra skrūvgriežiem, taču netrūkst arī specifisko rīku ar īpašu formu, lai satvertu, iebīdītu vietā kādas konkrētas detaļas. Ir arī īpaša ierīce, kas palīdz saudzīgi atskrūvēt Thermion sērijas tēmēkļa lēcu. 

