Mūsdienās vairs nepietiek tikai ar precīzu ieroci, labu optisko tēmēkli un drošu šāvēja roku. Lodes lidojumu ietekmē ļoti daudzi faktori, nemaz nerunājot par pašas lodes parametriem – svaru, garumu un formu. Tāpat lodes lidojumu ietekmē vējš, atmosfēras temperatūra un spiediens, tālākās distancēs arī Zemes rotācija. Tāpēc arvien vairāk mednieku un tālšāvēju izmanto ballistiskos kalkulatorus, kas palīdz saprast, kādai jābūt tēmēšanas korekcijai, lai lode precīzi trāpītu mērķī. Nule šāds kalkulators radīts arī Latvijā – uzņēmumā "Anima libra", un tas ir daudzu gadu desmitu darba rezultāts.

Ballistiskais kalkulators SUBC (Smartbullet ballistikas kalkulators) ir profesionāls risinājums precīzai šaušanai un medību vajadzībām un ir pieejams kā lietotne viedtālrunī. Turklāt tā saskarne ir latviešu valodā. Tāpat to iespējams lietot angļu, vācu, igauņu, lietuviešu, zviedru un krievu valodā. Lietotnes pamatā ir nevis tabulās apkopotu datu piemeklēšana pēc iespējas tuvāk konkrētajai situācijai, bet detalizēta fizikas modelēšana un iespēja strādāt ar precīziem lodes aerodinamiskajiem datiem.

Lielākā daļa vienkāršo kalkulatoru aprobežojas ar klasisko ballistikas koeficientu (BC) un dažām korekcijām. SUBC iet soli tālāk – tas izmanto Runge–Kutta (RK4) skaitlisko metodi, kas nodrošina daudz precīzākus aprēķinus lodes kustības trajektorijai, īpaši tajā brīdī, kad lode pāriet no virsskaņas uz zemskaņas ātrumu.

Ballistiskais kalkulators SUBC.
Ballistiskais kalkulators SUBC lietotnes ekrānuzņēmumi
Ballistiskais kalkulators SUBC.
Ballistiskais kalkulators SUBC.
Foto: Ekrānuzņēmums

