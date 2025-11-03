“Esmu no Vidzemes. Mums virsmežniecībā nomainījās cilvēks, kurš atbildīgs par medību līgumu reģistrēšanu. Vai nu iepriekšējais bija mūs izlutinājis, vai arī jaunais pārcenšas... Gribēju vaicāt – vai tad, kad nosūta reģistrēšanai Valsts meža dienestā abu pušu elektroniski parakstītu līgumu par medību tiesību nodošanu, Valsts meža dienests ir tiesīgs prasīt vēl papildus elektroniski parakstītu iesniegumu par šī līguma reģistrēšanu sistēmā?” Šādu jautājumu žurnāls "Medības" saņēmis no sava lasītāja.
Skaidro Valsts meža dienesta Medību daļas vadītāja vietnieks Jānis Mikijanskis: “Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumu Nr. 421 Medību noteikumi 16.¹ punkts paredz, ka līguma reģistrēšanai jāiesniedz iesniegums.”
Minētais noteikumu punkts skan šādi: Lai izdarītu grozījumus informācijā par jau reģistrētu medību iecirkni saistībā ar grozījumiem spēkā esošā medību līgumā, medību tiesību īpašnieks vai persona, kas medību tiesības ieguvusi, pamatojoties uz medību līgumu, tiešsaistē Meža valsts reģistrā iesniedz iesniegumu un elektroniski parakstītu medību līgumu vai tā elektroniski apliecinātu kopiju, ja līgums parakstīts papīra formā.
Arī es klubā, kurā medīju, veicu pienākumus, kas saistīti ar līgumu slēgšanu un dokumentu iesniegšanu Valsts meža dienestā. Lai ikreiz šāds iesniegums nebūtu jāraksta no jauna, esmu sagatavojis iesnieguma paraugu, kurā ir aptuveni šāds teksts: “Lūdzam piereģistrēt MK Nosaukums medību objektā sekojošu medību tiesību nomas līgumu ar (vārds/uzvārds, firmas nosaukums) par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 00000000000, kas atrodas (novads un pagasts). Pielikumā 1 līgums uz 1 lappuses. (Amats, vārds, uzvārds). Iesniegumu parakstu elektroniski.
Ja jāiesniedz papīra formā parakstīts līgums, to ieskenēju un pievienoju apliecinājumu, ka kopija ir pareiza. Lai to izdarītu, man ir vēl viena elektroniska sagatave, kurā ir šāds teksts: KOPIJA PAREIZA, (vieta un datums), (vārds, uzvārds), (personaskods), (amats).
Gan ieskenēto līgumu, gan apliecinājumu parakstu kā vienu e-dokumentu. Tad visu atliek vien nosūtīt uz attiecīgo Valsts meža dienesta struktūrvienības e-pastu.
