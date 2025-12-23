Šovasar pašā stirnu riesta karstumā nomedīju selektīvu stirnāzi. Vienradzi. Lieki piebilst, ka manam priekam nebija robežu, jo āži ar zelta medaļu ir iegūti, bet tādu – ar vienu ragu – man vēl nebija nācies nomedīt.

Apskatot dzīvnieku uz vietas, nekas neliecināja, ka tam jebkad būtu audzis otrs rags. Uz galvas nebija redzamu ievainojumu, rētu vai citu ārēju pazīmju, kas ļautu spriest, kāpēc rags ir pazaudēts. Šādam trūkumam iemesli var būt dažādi – ģenētiski faktori, slimības vai trauma. Tomēr, kamēr trofeja nebija sagatavota, precīzi spriest par iemesliem nebija iespējams.

