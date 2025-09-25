Šonedēļ stāstām par vairākiem interesantiem notikumiem dabā.
Sumbrs Latgalē – kāds mednieks ilgāku laiku vērojis sumbra gaitas un beidzot izdevies to arī nofilmēt. Sumbrs ir lielākais Eiropas zīdītājs, kas var sasniegt līdz 900 kg svaru un spēj skriet ar ātrumu līdz 40 km/h.
Alnis Igaunijā – video redzams alnis, kas vēsina sevi ūdenstilpē, taču pamanāms, ka uz pakaļkājām tam ir kārpas. Mēģinām noskaidrot, kas tas varētu būt un kā tas ietekmē dzīvnieka veselību.
Lūsis un jenotsuņi – trešajā stāstā redzam jaunu lūsi, kas sastopas ar diviem jenotsuņiem. Noskaties video un uzzini, kā norisinājās šī neparastā tikšanās!
Skaties jauno izlaidumu un seko līdzi dzīvnieku dzīvei mūsu mežos!
Kad medībās satiec sumbru, alnis ar kārpām un lūsis pret ješkām! Meža ziņas #15
Žurnāla Medības septembra numurā par to, ka gaļa kokos neaug!
