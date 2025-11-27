Rudens vidus ir vienkārši fantastisks laiks medībām mana kluba platībās. Pīļu un zosu migrācija un nenokultie kukurūzas lauki ir tie divi iemesli, kādēļ uz medībām braucu biežāk.

Tā vakara stāsts ir pavisam vienkāršs. Aizbraucu uz pīlēm, zosīm, bet tās visas lidoja kosmosā. Grāvjos – nulle putnu. Var teikt, ka pārlidojums bija, bet vēl ne tik izteikts, kā gribētos, tādēļ nevienu lidoni nomedīt neizdevās.

Jāsaka godīgi, iekšējā balss visu vakaru čukstēja, ka vajadzētu pagaidīt rukšus.

Pusceļā līdz iecerētajai gaidīšanas vietai uz aptuveni četrus metrus augstā dambja ievēroju, ka man seko kāda mašīna. Autovadītājs turējās pieklājīgā attālumā un ik pa brīdim apstājās. Visticamāk, apskatīdams apkārtni ar termokameru.

Nodomāju, ka tas varētu būt inspektors vai, gluži pretēji, kāds, kuru inspektors labprāt noķertu. Tiku līdz vietai, kur biju iecerējusi palikt, un gaidīju, kas notiks tālāk. Jau sāka likties, ka mans sekotājs ir nobijies un aizbraucis prom, taču pēc brīža piebrauca balts mikroautobuss. Un kā jūs domājat, kas tur bija iekšā? Kolēģis mednieks Edžis.

