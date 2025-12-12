Kā neapjukt mūsdienu piedāvājumu gūzmā, un pēc kādiem kritērijiem izvēlēties sev piemērotāko termālās redzamības kameru? Ikviens ražotājs un tirgotājs slavē savu preci, liekot uzsvaru uz svarīgākajiem kritērijiem. Tomēr, ņemot vērā, ka mēs ne tikai fiziski esam atšķirīgi, bet arī mums katram ir savs iecienītais medību veids un piemērota medību dinamika, pat vislabākās kameras nav piemērotas ikvienam. Turklāt ieslēdzas dabiskais latvieša skopums, ausīs ielīst draugu viedokļi, un izvēlēties kļūst vēl grūtāk. Tad pēc kādiem kritērijiem meklēt sev termokameru?

Medību veids

Manā personīgajā skatījumā svarīgākais izvēles kritērijs ir saistīts ar medību praksi un preferencēm, ja tā var teikt. Jo pilnīgi viennozīmīgi medības pievilināšanas vietā tornī, gaides medības kaut kur atklātās teritorijās vai medības ar pieiešanu ir kardināli atšķirīgas lietas, un katram no šiem medību veidiem ir sava specifika attiecībā uz izmantojamo aprīkojumu.

Pirmais, kas jānoregulē, sākot lietot termokameru vai tēmēkli, ir dioptrijas. Ieslēdz kameru, raugoties uz ekrānā esošajām piktogrammām, un groza dioptriju rullīti, līdz attēls ir skaidrs. Var pieregulēt plikai acij vai ar brillēm. Pēc tam atliek tikai regulēt asumu atbilstoši attālumam.

