Pērkot lietotu ieroci, katram medniekam vai ieroču entuziastam jābūt gatavam ne tikai vērtēt cenu un vizuālo stāvokli, bet arī aizdomāties par galveno jautājumu: kāpēc šis ierocis tiek pārdots? Kāpēc likumu var uzskatīt par vienu no svarīgākajiem principiem, kas jāievēro, iegādājoties lietotu ieroci.

Piemērs no dzīves. Aizdomīgi lēta karabīne

Vislabākais piemērs ir personīgā pieredze. Outdoorlife.com raksta autors un mednieks Džims Karmaikls stāsta, kā reiz, pārlūkojot vietējā ieroču veikala plauktus, viņa uzmanību piesaistījusi kāda lietota karabīne. Tās cena bija uz pusi zemāka nekā parasti konkrētā modeļa un kalibra ieročiem līdzīgā stāvoklī. Turklāt komplektā bija arī optika. Radās aizdomas, ka kaut kas nav kārtībā, bet pēc aizslēga izņemšanas atklājās – stobrs ir tīrs, ar spožām vītnēm. Pārdevējs apgalvoja, ka nesen kāds cilvēks atnesis šo ieroci un nomainījis pret citu, tāpēc arī cena tik zema.

Pēc pirkuma Džims mājās izjauca ieroci un konstatēja, ka tas ir pārsteidzoši tīrs arī iekšpusē, kas lika kļūt piesardzīgam. Izjaucot aizslēgu, viņš atklāja, ka uzvilkšanas uzmava nav pareizi nostiprināta un ierocis nemaz nevarētu šaut. Visticamāk, iepriekšējais īpašnieks pats mēģinājis to izjaukt, pēc tam nav spējis saprast, kāpēc ierocis nestrādā, un ātri to pārdevis.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē