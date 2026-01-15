Pirms pāris gadiem, kad ar veikala "Huberts" pārstāvi Armandu Reķi plānojām tikties dabā, lai aplūkotu lapsu mednieka komplektu ziemai, pirmā loģiskā ideja par aprīkojumu bija baltais maskēšanās kostīms. Nupat pagājušajā decembrī, paskatoties ārā pa logu un novērtējot situāciju, šo balto kostīmu tikpat labi varētu nomainīt pret lietussargu. Iedomājies, kā tas kostīms izskatītos, pārbrienot pāri kaut vienam pašam apstrādātam, atkusušam laukam, tad vēl slājot līdz mašīnai pa izšķīdušu grants ceļu! Par laimi, aprīkojuma komplekts nebeidzas ar apģērbu un ir daudz citu svarīgu lietu, kas nepieciešamas neatkarīgi no laikapstākļiem.
Komplektējam aprīkojumu
Kā pirmo jāpiemin kompaktu binokli, kas īpaši labi noderēs tad, ja līdzi nav termālās ierīces. Šajā gadījumā jaunais Delta Forest Gen3 ar parametriem 10x42. Paņemot rokās, binoklis ir neliels, viegls, ar neparastu, bet vizuāli interesantu korpusa faktūru. Attēla fokusēšanas ritulis ir liels, to ērti var lietot arī ar cimdiem. Pats galvenais – šim binoklim ir ED (Extra-Low Dispersion) lēcas, kas rūpējas par hromatiskās aberācijas novēršanu. Vienkāršiem vārdiem sakot, tās nodrošina precīzu krāsu toņu attēlojumu, nekropļojot objektu kontūras. Tām ir arī FBMC (Fully Broadband Multi-Coated) pretatspīduma pārklājumi, kas rūpējas par to, lai iespējami daudz gaismas nokļūst līdz acij un attēls kopumā būtu gaišāks. Nereti, braucot medībās, mašīnas salonā ir daudz dažādu svaru mantas, un, lai binokli nejauši nesaspiestu, tam komplektā ir cietā pārvadāšanas soma.