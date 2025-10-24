Dodoties medībās ar savu suni, vienmēr jārēķinās, ka var notikt kas neparedzēts. Suns var sagriezt ķepu, uzdurties niedrēm, savainoties, skrienot pa brikšņiem, vai pat tikt sakosts cīņā ar savvaļas dzīvnieku. Jautājums – vai esi tam gatavs? Vai zini, kā rīkoties, ja šāda situācija rodas tālu no mājām, kad līdz palīdzībai ir vairāki kilometri?
Septembra beigās dodoties uz ūdensputnu medībām Nagļos, šoreiz savā medību somā ieliku Decathlon Latvija suņu aptieciņu, kas parasti stāv manā automašīnā. Patiesībā man ir divas aptieciņas – viena mašīnā, otra mājās. Parasti medībās paņemu tikai nepieciešamo aprīkojumu, taču šoreiz, pilnīgi intuitīvi, nolēmu paņemt līdzi visu aptieciņu. Vēlāk izrādījās, ka tas bija ļoti pareizs lēmums.
Vakarā devāmies uz tā saucamo vakara cuku jeb pīļu vakara pārlidojumu – uz medību vietu, kas atrodas aptuveni kilometru no mašīnas. Kad nonācām medību vietā, dienas pēdējās gaismās uz zemes pamanīju samērā lielus asiņu pleķus. Sāku skatīties tuvāk un atklāju, ka mans suns ir savainojis ķepu – bija dziļš grieziens vai dūriens priekšķepas pirkstā. Asiņošana bija spēcīga, un uzreiz prātā nāca jautājums – ko darīt? Mēģināt steidzami doties atpakaļ uz mašīnu vai tomēr iespējams sniegt palīdzību uz vietas?
Atcerējos par aptieciņu somā un sapratu, ka viss nepieciešamais ir pa rokai. Pateicoties tai, izdevās apturēt asiņošanu, apstrādāt un pārsiet brūci. Suns jutās drošāk, un mēs pat varējām pamedīt – šāvām tā, lai nomedītās pīles kristu zālē, kur sunim nebija jāiet ūdenī. Pēc tam jau pie mašīnas brūci vēlreiz rūpīgi apskatījām un apstrādājām labākā gaismā.
Šī situācija pierādīja – aptieciņa nav lieks svars, bet gan nepieciešamība. Decathlon piedāvātajā suņu aptieciņā ir viss pamataprīkojums – dažādi pārsēji, elastīgās saites, spiedošais pārsējs un pat acu skalošanas līdzeklis, kas noder, ja sunim acī iebirst smilgu skaras vai kādi citi bīstami svešķermeņi.
Rūpējieties par saviem medību suņiem! Ja vēlies vēl pilnvērtīgāku risinājumu, aprunājies ar savu veterinārārstu – kopā varat sastādīt sarakstu ar visām lietām, kas vajadzīgas profesionālai medību suņa aptieciņai, lai vienmēr būtu gatavs palīdzēt savam četrkājainajam palīgam. Ja esi gatavs dažādām situācijām, tad vari arī attiecīgi reaģēt.
Ieteikums
Pārrunā ar sava suņa veterinārārstu, kā rīkoties situācijās, kad suns gūst traumu. Ārsts var parādīt, kā pareizi apstrādāt brūces, kā izmantot parastos un elastīgos pārsējus, kā arī izskaidrot, kādos gadījumos nekavējoties jāmeklē profesionāla palīdzība. Šādas zināšanas dos pārliecību, ka vari sniegt sunim pirmo palīdzību uz vietas, līdz nonāksiet pie veterinārārsta.
