Līdaciņa karstajā kažokā.

Līdaka kā jau visi plēsēji ir ļoti garšīga zivs. Vienīgais mīnuss varētu būt asakas, sevišķi tiem cilvēkiem, kuriem kādreiz bijis kāds nelaimes gadījums ar asaku rīklē. Man pašai ļoti garšo nēģi, zuši un citādas zivis, kurām ir maz asaku, bet līdaka ir tā vērta, lai nedaudz papūlētos un pagatavotu no tās kaut ko garšīgu.
Kāds labs draugs, vārdā Andris, kā ik gadu līdaku sezonas sākumā atveda mums pāris zivis. Viena no tām bija pamatīgi liela. Kādi pieci kilogrami.
Tas ir mīts, ka tik lielu zivi var izmantot tikai kotletēm. Fileja ir brīnišķīga, lai kā to pagatavotu. Tad, lūk, kādu dienu nolēmu paeksperimentēt un pagatavot kaut ko līdzīgu gaļai karaliskā gaumē, tikai ar līdaku liellopa vai brieža gaļas vietā.
Šīs receptes priekšrocība ir tāda, ka tā neprasa lielu darbošanos, bet sanāk vienmēr ļoti garšīgi. Tikai zivi atšķirībā no gaļas pirms pagatavošanas nevajag klapēt. Ēdiens neprasa daudz laika un ir ļoti labi piemērots pasniegšanai viesību galdā. Tas ir garšīgs un skaists!
Sastāvdaļas
- Apmēram kilograms līdakas filejas
- Viens liels vai divi vidēji sīpoli
- Viena paprika
- Siers rīvēšanai
- Nedaudz majonēzes, 50+50 grami olīvu un parastās eļļas
- Sāls un melnie pipari pēc garšas
Pagatavošana
Lielas zivs fileja ir laba, jo tai ir viegli izgriezt vai izraut asakas. Tās ir izvietotas filejas augšējā pusē nedaudz ieslīpā plaknē. Sataustot tās var smuki izgriezt ar filejas nazi.
Pēc tam gaļu sagriež nelielos gabaliņos. Es teiktu, trīs pirkstu platumā un garumā. Pēc tam gaļu saliek bļodiņā, apber ar sāli un pipariem un samaisa. Var izmantot arī kādu zivs garšvielu, bet man patīk līdakas dabiskā garša, un es to parasti izvairos apslāpēt ar biezu garšvielu slāni.
Sagriež sīpolu uz pusēm un tad pusripiņās. Notīrīto papriku sagriež puscentimetru platās strēmelēs.
Stikla trauku ērtības labad var izklāt ar cepampapīru. Līdakas gabaliņus un sīpolus pamīšus liek stikla traukā. Tad pa virsu sakārto paprikas gabaliņus.
Neliels padoms. Ja cepampapīru saburza rokās, tad pēc tam to ir ērti ieklāt jebkādas formas traukā, jo papīrs vairs nerullējas, bet ļoti glīti piekļaujas trauka formai.
Pēc tam visu aplej ar olīvu un parastās eļļas kokteili, uzspiež majonēzes restīti un apkaisa ar rīvētu sieru.
Trauku apsedz ar foliju un liek līdz 200 grādiem sakarsētā cepeškrāsnī uz pusstundu. Pēc tam noņem foliju un ļauj sieram apbrūnināties.
Pasniedz atsevišķi ar gaišās graudmaizes grauzdiņiem vai ar jebkuru zivij piemērotu garnējumu.
