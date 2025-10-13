Vai medniekiem ir tiesības šaut suņus? Traģēdija, no kuras visticamāk varēja izvairīties 

Žurnāla "Medības" redakcija saņēmusi vairākus ziņojumus par traģisku gadījumu, kur mednieks, iespējams, nošāvis trīs suņus — divi no tiem bijuši kucēni. Pašlaik nav zināmi visi notikušā apstākļi, taču skaidrs viens — šis ir muļķīgs un traģisks gadījums, kas radies cilvēku bezatbildības dēļ.
Jau ziņots, ka bojā gājuši trīs dzīvnieki, un, visticamāk, no šīs situācijas varēja izvairīties. Tā kā ir ierosināta krimināllieta un sākta administratīvā pārkāpuma izmeklēšana, gaidām atbildīgo iestāžu lēmumu. Ja tiks konstatēti pārkāpumi, vainīgajiem ir jāsaņem sods. Atgādinām, ka kopš 2013. gada medniekiem nav tiesību šaut suņus. Ja dzīvnieks klaiņo, rīcībai jāatbilst starptautiskajām konvencijām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Vienlaikus suņu īpašniekiem ir pienākums nodrošināt, lai viņu dzīvnieki neklaiņotu un būtu drošībā — gan pašu, gan citu labā. Šobrīd Medības redakcija seko situācijas attīstībai un gaida oficiālus iestāžu komentārus un lēmumus.
