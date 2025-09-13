Šajā brīdī ar lepnumu varu paziņot, ka esmu divu bērnu tēvs. Un man nav svarīgi, vai šie mazie cilvēciņi izaugs un gribēs tētim braukt līdzi, lai divas dienas sēdētu pie brekšu barības. Tā būs viņu brīva izvēle.

Ar sava hobija palīdzību esmu ieaudzinājis meitā, ka daba ir jāciena, tā ir pilna pārsteigumu. Meitai ir pētnieces raksturs, un viņa prot sevi izklaidēt gan pie ūdeņiem, gan lauka malā, spēlējoties ar skudrām. Dēls? Viņš vēl tikai domā par ēdienu, miegu un to, kā ēdienu no sevis dabūt laukā, bet arī viņam nekādi neizbēgt no stāstiem par dabu, ūdeņiem un rotaļām ar maziem sarkaniem un baltiem tārpiņiem. Par bērniem makšķerēšanā!

