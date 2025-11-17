Ik palaikam makšķerēšanas pasaulē uzrodas vai nu jauns makšķerēšanas veids, vai arī kļūst aktuāla kāda konkrēta zivs suga. Visi klusi ķēra lasi, tad bija foreļu bums, cilvēki konvertējās uz brekšiem, un tagad ar tehnoloģiju attīstību daudzi sākuši ķert zandartus. Pēdējās sezonās īpaša aktualitāte ir sams. Pavisam nesen iepazinos ar EDVĪNU MELNI, kurš jau ļoti sen ķer samus un zina par tiem daudz. Ja cilvēks velta laiku kādai konkrētai zivs sugai, viņš noteikti ir saucams par ekspertu. Tādēļ nolēmu iztaujāt Edvīnu, kurš zina atbildes. Esmu pārliecināts, ka arī jums būs interesanti.

Tu kā no debesīm nokriti uz Latvijas samu makšķerēšanas skatuves. Pastāsti par sevi un savu makšķerēšanas pieredzi!

Mana makšķerēšanas pieredze sākās jau bērnībā, vairāk nekā pirms trīsdesmit gadiem. Kopā ar tēvu bieži devāmies pie tuvējām upēm un ezeriem. Upēs tolaik netrūka karpu, lielu raudu un brekšu, bet ezeros visbiežāk varēja noķert līņus un karūsas. Pat ar vienkāršu bambusa kātu varēja nomakšķerēt skaistas zivis, un bērnībā tas man šķita kā brīnums – brīdis, kad pludiņš pazuda zem ūdens, palicis atmiņā kā īpaša sajūta.

Vēlāk mani aizrāva spiningošana. Īpaši spilgti atceros savu pirmo alumīnija spiningu, kas pēc katras noķertās līdakas vai asara saliecās kā loks. Tas nebija ideāls rīks, taču tas sniedza man prieku un aizrautību. Toreiz es copēju visu gadu: vasarās ar spiningu un pludiņu, ziemās ar ledus makšķeri.

