Kad rudenī vakari kļūst garāki un iespēja medīt gaismā kļūst īsāka, lieliski noder termālais monoklis. Pulsar Telos sērijā esam ielūkojušies jau iepriekš, bet, lai gūtu pilnvērtīgu iespaidu par to, jāapskata visas ierīces. Šoreiz kārta pienākusi šīs sērijas budžeta klases modelim – XQ35.

Lielāks nekā Axion, mazāks nekā Merger

Pārskatot termālo ierīču tirgu, būs grūti nepamanīt, ka tas kļuvis tik plašs, ka kaut ko savām iespējām var atrast ikviens. Vēl pirms dažiem gadiem termiķis bija ļoti dārgs pirkums, toties tagad ražotāji sāk padomāt arī par cenu daudzveidību. Atsevišķi termālie monokļi tiek komplektēti tā, ka tajos ir visas minimāli nepieciešamās lietas, lai ierīce būtu visnotaļ funkcionāla un vienlaikus pieejama arī tiem, kas nevēlas tērēt daudz naudas. Pirms vairāk nekā gada, kad Pulsar Telos termālie monok­ļi bija karsts jaunums, apskatījām dažus šīs sērijas modeļus ar lielākām lēcām, lielākiem sensoriem, taču viens modelis toreiz izpalika. Tagad, paturpinot jau iesākto stāstu par budžeta klases ierīcēm, būs īstais brīdis aplūkot lētāko ierīci no šīs sērijas – Telos XQ35. To var iegādāties divās komplektācijās – ar iebūvētu tālmēru vai bez tā. Protams, šis parametrs nedaudz maina arī ierīces cenu, bet šeit ir arī interesanta nianse, par kuru nedaudz vēlāk.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē