Man ļoti garšo labi pagatavoti tīteņi, taču dažādu iemeslu dēļ absolūti nav laika tos taisīt. Un ir slinkums. Par laimi, kāds gudrs cilvēks noteikti pirms gadiem 500 izdomāja terminu slinkie tīteņi. Variāciju par šo tēmu ir ļoti daudz, sākot ar gaļu, kas ir ietīta Ķīnas kāpostos, jo tos ir daudz vienkāršāk apstrādāt, un beidzot ar frikadelēm dārzeņu sautējumā. Es jums piedāvāšu nedaudz citādu variantu.
Sastāvdaļas
- Stirnas vai cita gaļa, kas jums garšo, apmēram kilograms
- Puskilograms mājas cūkas cauraudzīša
- 2 lielas paprikas pākstis
- 2 nelieli sīpoli
- 2 nelieli burkāni
- Kāposti, apmēram 300 g vai vairāk
- 300 g tomātu
- Ķiploka galviņa
- 200 g saldā krējuma
- Rīsi
- Sāls, melnie pipari un citas garšvielas
Pagatavošana
No vasaras man ledusskapī bija saglabājušās divas buka lāpstiņas, kas tā arī palika neatkaulotas. Zināmā mērā tā ir tāda neērta gaļa ar cīpslām, bet, no otras puses, tā joprojām ir medījuma gaļa, kas pati par sevi ir ļoti vērtīga. Sākumā bija doma vārīt zupu, taču, noskatoties kādu bezgalīgi apetītlīgu kulināro raidījumu, domas mainījās.
Tātad. Atkausējam gaļu vai paņemam no dzesētavas svaigu un samaļam kopā ar speķi. Uz pannas sviestā apcepam smalki sagrieztus sīpolus un sarīvētus burkānus.
Kad sīpoli un burkāni ir pa pusei gatavi, pieliekam klāt ar ēveli smalki sašķēlētus kāpostus.
Dārzeņiem cepšanās laikā var pievienot sasmalcinātus ķiplokus. Kad viss ir samazinājies apjomā uz pusi un smuki apcepies, dārzeņus liekam kādā bļodā, lai tie atdziest.
Paralēli jāizvāra rīsi līdz pusgatavam stāvoklim, bet cepeškrāsnī, apslacīti ar olīveļļu, jāapcep tomāti un paprika. Pēc tam tomātus un papriku sablenderē, pievienojot apmēram 200 g saldā krējuma un pustējkaroti sāls.
Tagad maltajai gaļai piejaucam apceptos dārzeņus un rīsus, pievienojam apmēram tējkaroti sāls un pustējkaroti cukura. Sāli, protams, var aizstāt ar kādām universālajām garšvielām. Liekam klāt mazus melnos piparus, kinzu, muskatriekstu un citas garšvielas, kas jums patīk. Samaisām visu viendabīgā masā un veidojam nelielus gaļas kukulīšus, kurus saliekam cepšanas formā.
Visu pārlejam ar sakulto tomātu un paprikas mērci, pārklājam ar foliju un liekam cepties cepeškrāsnī 200 grādos apmēram uz vienu stundu.
