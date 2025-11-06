Oktobra vidū Igaunijas Pērnavas apriņķī vietējie iedzīvotāji novērojuši Sika brieža (Cervus nippon) bulli – invazīvu sugu, kas šajā reģionā tiek uzskatīta par nevēlamu. Dzīvnieks klejojis Ūlu un Veistes apkārtnē. Pēc visa spriežot, tas izbēdzis no kādas briežu audzētavas vai ienācis no Latvijas puses.
Dzīvnieku izdevās nofotografēt vietējam iedzīvotājam Tomasam Nēri, kurš brīdi to vērojis no automašīnas. “Sākumā bildēju caur stiklu, bet tad nolaidu logu un redzēju tuvāk – skaists dzīvnieks, īsts pārsteigums. Kad uzsaucu, tas pagriezās un paskatījās,” viņš stāsta.
Pēc vietējās mednieku biedrības pārstāvja Kaljo Poldova teiktā, Sika briedis redzēts divreiz – gan pie Veistes, gan pie Ūlu, vienas dienas laikā tas pārvietojies vismaz desmit kilometrus. 20. oktobrī Igaunijas Vides dienests izsniedza atļauju šī dzīvnieka nomedīšanai, jo saskaņā ar likumu Sika briedis ir invazīva suga, kas jāizņem no savvaļas.
Mednieki pieļauj, ka dzīvnieks varētu būt nācis gar Baltijas jūras piekrasti no Latvijas. Latvijā darbojas vairākas briežu saimniecības, kur tiek turēti Sika brieži, un nav izslēgts, ka tieši no turienes šis dzīvnieks izbēdzis. Ir gadījumi, kad Sika brieži novēroti savvaļā arī Latvijā.
Dabas gids un mednieks Pēters Husars norāda, ka Sika briedi ir viegli atšķirt no staltbrieža: “Tam ir mazāki ragi un uz ķermeņa redzami balti plankumi. Šis bija pieaudzis, labi attīstīts bullis.”
Sika brieži nav vietējā suga ne Igaunijā, ne Latvijā. Tos šeit ieveduši cilvēki, un tie var radīt apdraudējumu vietējām staltbriežu populācijām, jo spēj krustoties ar tām, mainot ģenētisko sastāvu, ievērojami pasliktinot trofeju kvalitāti. Šī iemesla dēļ Sika brieži tiek uzskatīti par ekoloģiski bīstamiem un iekļauti to zīdītāju sarakstā, kuru izplatība jāierobežo.
Igaunijā Sika brieži iepriekš redzēti vairākos apriņķos – Veru, Austrumviru, Sāmsalā un Rietumviru –, un lielākoties tie, pēc ekspertu domām, nākuši no Latvijas. Piemēram, 2014. gadā viens dzīvnieks tika nomedīts Sāmsalā, uz kurieni, iespējams, bija pārpeldējis no Latvijas.
Lai gan Sika briedis ir iespaidīgs un vizuāli pievilcīgs dzīvnieks, tā klātbūtne Baltijas savvaļā rada nopietnus riskus vietējai dabai. Šis gadījums atgādina, cik viegli cilvēku rīcības dēļ var mainīties dabas līdzsvars un cik grūti to pēc tam atjaunot.
Latvijā Sika brieži arī tiek uzskatīti par svešzemju izvazīvo sugu, kas apdraud vietējo staltbriežu populāciju. Šie dzīvnieki nav dabiski sastopami Latvijas savvaļā – tie ievesti no citām valstīm un dažviet tiek turēti briežu dārzos vai medību saimniecībās. Atsevišķos gadījumos dzīvnieki izbēg un sāk veidot savvaļas populācijas, kas ilgtermiņā var radīt būtiskas problēmas. Sika brieži spēj krustoties ar staltbriežiem, tādējādi mainot vietējās sugas ģenētisko sastāvu. Šī iemesla dēļ Latvijā noteikts, ka Sika briežus drīkst medīt visu gadu – bez dzimuma vai vecuma ierobežojumiem. Šāds regulējums ir ieviests, lai nepieļautu to izplatīšanos un saglabātu staltbriežu populācijas tīrību.
Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu