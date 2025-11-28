Veikals "GPSPRO.lv" žurnālam "Medības" testam piedāvāja divas termālās uzlikas no Pixfra Taurus sērijas – T650LRF un T425. Abas paredzētas montāžai uz dienas optiskā tēmēkļa, taču tās ievērojami atšķiras pēc sensora jaudas, darbības attāluma un papildu funkcijām.

Līdzīgas, tomēr dažādas

Taurus T650LRF ir jaudīgs 640x512 pikseļu izšķirtspējas sensors un 50 mm objektīvs, kas nodrošina skaidru attēlu arī lielākos attālumos. Šim modelim ir arī integrēts lāzera tālmērs, kas ļauj noteikt attālumu līdz objektam bez papildu ierīcēm. Savukārt Taurus T425 ir kompaktāka un vieglāka uzlika ar 384x288 pikseļu sensoru un 25 mm objektīvu, kas piemērota medībām tuvākā distancē, mežainā vidē vai pārvietojoties un izmantojot to kā termomonokli, kad ir svarīgi, lai ierīce būtu pēc iespējas vieglāka un kompaktāka.

Abiem modeļiem ir vienāda vadība un programmatūra, līdz ar to attēla režīmi, palielinājums, risinājums uzlikas piešaušanai ir vienādi. Abām uzlikām ir attēla sasaldēšanas režīms, un atliek tikai veikt nepieciešamās korekcijas, neuztraucoties, ka to laikā ierocis izkustēsies.

