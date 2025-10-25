Šā gada mednieku festivālā Minhauzens Višķos barona Minhauzena tēlā iejutās Daugavpils teātra aktieris Ritvars Gailums. Ritvars ir ne tikai aktieris, bet arī kaislīgs mednieks, kuram patīk medīt kopā ar draugiem. Tāpēc iespēju iejusties Minhauzena tēlā viņš uztvēris kā lielu pagodinājumu. Un jā, Ritvara dzimtā ir ne tikai mežinieki un mednieki, bet arī aktrise!

Kāpēc tu esi mednieks?

Mans tēvs bija mednieks, ar to viss arī aizsākās. Viņš bija mežzinis un mācīja man visu par mežu un medībām. Tiklīdz sāku staigāt, tā arī sāku interesēties par medībām.

Atceros, kad bija kaut kas nomedīts, visi brauca pie mums uz mājām apstrādāt medījumu. Visi mani atceras kā mazu ķipariņu baltā zaķādas kažociņā, kurš skrien klāt ar nazi rokās un ķeras večiem palīdzēt. Tas baltais kažociņš, protams, ātri kļuva sarkans… Tās ir manas pirmās bērnības atmiņas par medībām.

Pamazām pieaugu un tēvu vienu pašu uz medībām nemaz vairs nelaidu! Atceros to vietu, kur biju kopā ar tēvu un pirmo reizi, man esot klāt gaides medībās, tika nomedīts stirnāzis. Vēl šodien varu nekļūdīgi aizvest uz to vietu.

