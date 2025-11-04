Veikals "GPSPRO" žurnālam "Medības" piedāvāja izmēģināt termotēmēkli Falcon OWL OW6-50L 640×512, 50mm, 1-8x. Tēmēklis ļoti patīkami pārsteidza ar dzidru un kontrastainu attēlu, turklāt tas ļāva izvērtēt brieža ragus vairāk nekā 120 metru attālumā pat nelielā miglā.
Lai arī zīmols Falcon šķiet nedzirdēts, tēmēkļa ražotājs nebūt nav medniekiem svešs. Falcon ir Sytong produkta zīmols, kas paredzēts eksportam uz Eiropu, ASV un Austrāliju, un tas tiek pozicionēts kā nākotnes modelis ar mākslīgajā intelektā balstītu ballistisko kalkulatoru un lāzera tālmēra integrāciju. Šajā ziņā testam piedāvātais tēmēklis pilnībā atbilda tam, kā zīmols tiek pozicionēts tirgū. Jau pēc pirmajām testa minūtēm radās pārliecība, ka šādu tēmēkli, turklāt par tik pievilcīgu cenu, kāda tam ir veikalā GPSPRO, es labprāt iegādātos arī pats sev.
Iespaidīgi tehniskie parametri
Falcon OW6-50LRF ir viens no jaunākajiem termotēmēkļiem, kas radīts aktīviem medniekiem. Tam ir 640x512 pikseļu izšķirtspējas sensors ar 12 µm pikseļa soli un termālo izšķirtspēju NETD ≤18 mK, kas nodrošina detalizētu un kontrastainu attēlu arī sarežģītos apstākļos – miglā, lietū vai veroties uz dzīvnieku cauri krūmiem. Objektīva diametrs – 50 mm, kas sniedz labu kompromisu starp plašu redzamības lauku un detalizētu palielinājumu.
Tēmēkļa optiskās sistēmas pamata palielinājums ir 2,8 reizes, un tam ir arī digitālais palielinājums līdz astoņām reizēm. Līdz ar to ir iespēja gan vērot plašāku apkaimi, gan veikt precīzi šāvienu lielākos attālumos. Tāpat tēmēklī ir integrēts lāzera tālmērs, kas ar metra precizitāti ļauj izmērīt attālumu līdz pat kilometram.
Interesanti, ka tēmēkļa komplektā ir divi dažādi akumulatori: 18650 un 26650. Pēdējais ir būtiski lielāks, bet, izmantojot akumulatoru 18650, ir jālieto komplektā esošā plastmasas pāreja. Akumulatori tēmēkli ļauj nepārtraukti darbināt septiņas stundas. Tāpat tēmēklī ir iebūvēts WiFi raidītājs, kas to ļauj saslēgt ar viedtālruni, izmantojot lietotni Falcon camera. Tas ļauj attēlu no tēmēkļa straumēt un ierakstīt viedtālrunī vai planšetē.
Pietiek ar divām patronām
Tēmēkļa montāža uz karabīnes ir vienkārša. Komplektā ir stiprinājumu monobloks, ko atliek vien uzmontēt uz Picatinny sliedes un tajā iestiprināt pašu tēmēkli.
Piešaušanu var paveikt ļoti intuitīvi. Atliek veikt šāvienu mērķī, vēlreiz notēmēt un veikt tēmēšanas krustiņa korekciju, tieši tēmēkļa displejā izmantojot kadra sasaldēšanas funkciju. Ērti ir tas, ka korekcijas laikā ekrānā ir divi tēmēšanas tīkliņi. Viens paliek sākotnējā tēmēšanas vietā, otrs tiek pārbīdīts uz trāpījuma vietu. Atliek tikai iegūto rezultātu saglabāt un veikt kontrolšāvienu ar otru patronu.
Ja māc šaubas, ka viss uzreiz izdosies 100 metru distancē, un nav pietiekami liela mērķa, ko nostiprināt uz ugunslīnijas, sākotnējo piešaušanu veic 50 metros un šajā gadījumā būs jāiztērē par vienu patronu vairāk.
Laiks medībām!
Kad tēmēklis bija uzmontēts un piešauts, devos ar to medībās. Ļoti patīkami pārsteidza kontrastainais attēls. Tajā lieliski varēja saskatīt ne tikai dzīvnieku siluetus, bet arī sīkākās apmatojuma nianses. Šis tēmēklis kārtējo reizi lauž apgalvojumu, ka ar termotēmēkli nevar novērtēt dzīvnieka ragus. Ar Falcon OWL brieža ragus ļoti labi varēja novērtēt arī 127 metru attālumā. Turklāt meža ielokā jau sāka veidoties neliela migliņa.
Savukārt lāzera tālmērs ar iebūvēto ballistisko kalkulatoru ļauj izdarīt precīzu šāvienu jebkurā distancē. Vērojot medījumu termoattēlā, ir ļoti svarīgi noteikt attālumu līdz mērķim. Un ballistiskais kalkulators nekavējoties piedāvā trāpījuma vietas korekciju.
Tēmēklim ir iespēja izmantot vairākus krāsu režīmus, kad siltais ir balts, balts uz tumšāka fona, melns, zaļganos vai sarkani dzeltenos toņos. Ragi vislabāk izcēlās uz gaišā fona, kad siltie objekti bija melni. Tāpat iepriecināja iespēja samazināt nevis visa attēla, bet tieši displeja spilgtumu. Tas ļauj ierakstā saglabāt spilgtus un kontrastainus attēla toņus, savukārt vērošanas laikā nenogurdina acis. Kad sāka satumst, redzi vismazāk ietekmēja attēls zaļajos toņos.
Secinājums
Falcon OW6-50LRF ir moderna un daudzfunkcionāla optika, kas apvieno precīzu termoattēlu ar tālmēra un ballistiskā kalkulatora priekšrocībām. Šis tēmēklis īpaši noderēs medniekiem, kas medī gan mežā, kur svarīgi ātri pamanīt kustību, gan lielākos klajumos, kur svarīgi noteikt attālumu līdz mērķim. Veikals GPSPRO šo tēmēkli piedāvā par ļoti labu cenu, īpaši – ņemot vērā lieliskos tehniskos parametrus un to, ka lāzera tālmērs jau integrēts ierīcē.
Specifikācijas
- Termālais sensors: 640x512, 12 μm
- NETD: ≤18 mK/ F1.0
- Objektīvs: 50 mm/ F1.0
- Optiskais palielinājums: 2,8 x
- Maksimālais noteikšanas attālums (mērķa izmērs 1,7x0,5 m): 2500 m
- Lāzera tālmēra noteikšanas attālums: 1000 m
- Mērījumu precizitāte: ≤ ± 1 m
- Displeja ekrāns: 1024x768/ 0,39 collas /OLED
- Digitālā tālummaiņa: 1 x/ 2 x/ 4 x/ 8 x
- Iebūvēta atmiņas karte: 32 Gb
- Svars: 1055 g
- Aizsardzības pakāpe: IP67
Plusi un mīnusi
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu