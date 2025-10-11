Tikai dažus kilometrus no Ventas rumbas starp skaistiem Kurzemes pakalniem meklējama mednieku kluba "Goldingen" māja. Taču "Goldingen" mednieki šeit nesaimnieko vieni. Viņi devuši pajumti arī kluba "Kuldīgas ATU" medniekiem, kuri pirms neilga laika palikuši bez pajumtes. Tas apliecina, ka apgalvojums latvietis latvietim ir labākā uzkoda tomēr nav par medniekiem.

Kluba "Goldingen" vadītājs Mārtiņš Kļava atklāj, ka iepriekš mednieku māja bijusi Ēdās – nelielā ciematā uz Saldus pusi un tā nav bijusi biedrības īpašums. Taču tad radās iespēja iegādāties šo īpašumu pašā iecirkņa vidū. To biedrībai atvēlēja viens no gados vecākajiem medniekiem.

“Te saimniekojam kopš 2017. gada. Mūsu klubs nav liels, pastāvīgi esam 24 mednieki, un arī rocība nav liela. Mēs cenšamies kluba biedru naudu neuzdzīt kosmosā, lai medīt varētu atļauties ikviens. Tāpat katru gadu cenšamies kādu briežu bulli nodot un iegūtos līdzekļus investēt mājas labiekārtošanā. Māja un saimniecības ēkas ir vecas, tās diezgan skāris laikazobs, taču mēs nekur nesteidzamies un remontiem un labiekārtošanai atvēlam tik, cik varam atļauties. Kāds varbūt pārmetīs, ka medījumu pārdodam, taču ir tikai normāli, ja medībās iegūtais vai vismaz daļa no tā atgriežas medību saimniecībā. Un medības jau nav tā lieta, ar ko būtu jāgūst peļņa. Medības ir tas, kā mēs pavadām savu brīvo laiku,” saka Mārtiņš Kļava.

Foto: Indulis Burka / Latvijas Mediji

