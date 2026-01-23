Valsts meža dienests ir pagarinājis staltbriežu un mežacūku dzinējmedību sezonu līdz 15. februārim un noteicis atvieglojumus staltbriežu medībām. Lēmums pieņemts, lai mazinātu staltbriežu radītos postījumus un ierobežotu Āfrikas cūku mēra izplatīšanos.
Saskaņā ar Valsts meža dienesta ģenerāldirektora rīkojumu 2025./2026. gada medību sezonā staltbriežu un mežacūku dzinējmedības ir atļautas līdz 15. februārim. Lēmums balstīts lietderības apsvērumos un medību resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas nodrošināšanā.
Rīkojums nosaka arī to, ka 2025./2026. gada medību sezonā staltbriežu govju medību termiņš tiek pagarināts līdz 15. februārim. Laikā no 1. līdz 15. februārim staltbriežu govi atļauts nomedīt, izmantojot arī staltbriežu teļa medību atļauju. Šis nosacījums ir spēkā gan dzinējmedībās, gan individuālajās medībās.
Lēmums par staltbriežu medību atvieglojumiem pieņemts, lai sekmētu noteiktā staltbriežu pieļaujamā nomedīšanas apjoma (limita) izpildi, tādējādi mazinot postījumus, ko staltbrieži nodara lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūrām. Šajā medību sezonā līdz 19. janvārim ir nomedīti 24 272 staltbrieži, kas sastāda 69 % no limita.
Mežacūku medības ir atļautas visu gadu, taču dzinējmedības ir visefektīvākais veids, kā ierobežot mežacūku skaitu un līdz ar to arī Āfrikas cūku mēra izplatīšanos to populācijā. Tādēļ 2025./2026. gada medību sezonā arī mežacūku dzinējmedību sezona ir pagarināta līdz 15. februārim. Mežacūkas ir nelimitētie medījamie dzīvnieki, un līdz šā gada 19. janvārim ir nomedītas 20 506 mežacūkas.
Žurnāla Medības trešajā pielikumā Mednieka gads 2026 par slimībām un parazītiem
