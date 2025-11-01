Noderīga informācija medniekiem – kad un ko drīkst medīt, kādus pasākumus var apmeklēt.
Ko un kad drīkst medīt
|Aļņi – no 1. septembra līdz 31. decembrim
Staltbrieži:
|Mežirbes – no 1. septembra līdz 31. janvārim
|Medņi un rubeņi – no 1. septembra līdz 31. decembrim
|Mežacūkas – visu gadu
|Lapsas – visu gadu
Stirnas:
|Vilki – no 15. jūlija līdz Valsts meža dienesta noteiktā nomedīšanas apjoma izmantošanai, bet ne ilgāk par 31. martu
|Bebri un ondatras – no 15. jūlija līdz 15. aprīlim, meliorācijas sistēmās – no 15. jūlija līdz 30. aprīlim
|Āpši – no 1. augusta līdz 31. martam
|Pelēkie zaķi un baltie zaķi – no 1. oktobra līdz 31. janvārim
|Meža caunas, akmens caunas, seski – no 1. oktobra līdz 31. martam
|Pelēkās vārnas un žagatas – no 15. jūnija līdz 30. aprīlim
|Lauka baloži – no 1. augusta līdz 15. novembrim
|Mājas baloži – no 1. augusta līdz 31. decembrim
|Slokas – no 1. augusta līdz 15. novembrim
|Fazāni – no 1. augusta līdz 31. martam
|Raķeļi – no 1. septembra līdz 31. decembrim
|Mežazosis, lauči, krīkļi, pelēkās pīles, mežapīles, prīkšķes, cekulpīles, ķerras, melnās pīles, gaigalas – no 20. augusta līdz 14. septembrim trešdienā, sestdienā un svētdienā, bet no 15. septembra līdz 15. decembrim – katru dienu
|Sējas zosis, baltpieres zosis, Kanādas zosis, garkakļi, platknābji, baltvēderi – no 15. septembra līdz 30. novembrim
|Latvijas faunai neraksturīgās vai invazīvās sugu dzīvnieki – Amerikas ūdeles, jenotsuņi, dambrieži, mufloni, Sika brieži, jenoti, nutrijas, baibaki – visu gadu
|Zeltainie šakāļi – no 15. jūlija līdz 31. martam
Pasākumi
|Kad
|Kas
|Kur
|Papildu informācija
|3. novembris
|Svētā Huberta svētki Skaistkalnē
|Skaistkalne
|www.medibam.lv
|16. novembris
|18. novembrim veltītas sacensības kompaksportingā
|Rīga
|www.sporting.lv
|22. novembris
|Trešais posms Ogres novada atklātajam čempionātam ložu šaušanā
|Ogre
|www.saufed.lv
Lai uzzinātu iespējamās izmaiņas šeit norādīto pasākumu norisē, seko līdzi aktuālajai informācijai rīkotāja mājaslapā un portālā www.medibam.lv!
