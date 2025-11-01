Noderīga informācija medniekiem – kad un ko drīkst medīt, kādus pasākumus var apmeklēt.

Reklāma

Ko un kad drīkst medīt

Aļņi – no 1. septembra līdz 31. decembrim

Staltbrieži: 

  • buļļi no 1. septembra līdz 15. februārim
  • līdz divus gadus veci staltbriežu buļļi no 15. augusta līdz 31. martam
  • govis no 15. jūlija līdz 31. janvārim
  • teļi (vecums līdz vienam gadam) no 15. jūlija līdz 31. martam
Mežirbes – no 1. septembra līdz 31. janvārim
Medņi un rubeņi – no 1. septembra līdz 31. decembrim
Mežacūkas – visu gadu
Lapsas – visu gadu

Stirnas:

  • āži no 1. jūnija līdz 30. novembrim
  • kazlēni (vecums līdz vienam gadam) un kazas no 15. augusta līdz 30. novembrim
Vilki – no 15. jūlija līdz Valsts meža dienesta noteiktā nomedīšanas apjoma izmantošanai, bet ne ilgāk par 31. martu
Bebri un ondatras – no 15. jūlija līdz 15. aprīlim, meliorācijas sistēmās – no 15. jūlija līdz 30. aprīlim
Āpši – no 1. augusta līdz 31. martam
Pelēkie zaķi un baltie zaķi – no 1. oktobra līdz 31. janvārim
Meža caunas, akmens caunas, seski – no 1. oktobra līdz 31. martam
Pelēkās vārnas un žagatas – no 15. jūnija līdz 30. aprīlim
Lauka baloži – no 1. augusta līdz 15. novembrim
Mājas baloži – no 1. augusta līdz 31. decembrim
Slokas – no 1. augusta līdz 15. novembrim
Fazāni – no 1. augusta līdz 31. martam
Raķeļi – no 1. septembra līdz 31. decembrim
Mežazosis, lauči, krīkļi, pelēkās pīles, mežapīles, prīkšķes, cekulpīles, ķerras, melnās pīles, gaigalas – no 20. augusta līdz 14. septembrim trešdienā, sestdienā un svētdienā, bet no 15. septembra līdz 15. decembrim – katru dienu
Sējas zosis, baltpieres zosis, Kanādas zosis, garkakļi, platknābji, baltvēderi – no 15. septembra līdz 30. novembrim
Latvijas faunai neraksturīgās vai invazīvās sugu dzīvnieki – Amerikas ūdeles, jenotsuņi, dambrieži, mufloni, Sika brieži, jenoti, nutrijas, baibaki – visu gadu
Zeltainie šakāļi – no 15. jūlija līdz 31. martam

Pasākumi

KadKasKurPapildu informācija
3. novembrisSvētā Huberta svētki SkaistkalnēSkaistkalnewww.medibam.lv
16. novembris18. novembrim veltītas sacensības kompaksportingāRīgawww.sporting.lv
22. novembrisTrešais posms Ogres novada atklātajam čempionātam ložu šaušanāOgrewww.saufed.lv

Lai uzzinātu iespējamās izmaiņas šeit norādīto pasākumu norisē, seko līdzi aktuālajai informācijai rīkotāja mājaslapā un portālā www.medibam.lv!

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.

Foto: Publicitātes

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 