Medībām domātu termālo tēmēkļu piedāvājumā par līderiem tiek uzskatīti tādi, kuru termālā izšķirtspēja ir 15 milikelvini. Ražotājs Pard gājis vēl tālāk un piedāvā tēmēkli Pantera EX 640, kura sensora termālā izšķirtspēja ir jau14 milikelvini. Šo tēmēkli Latvijā piedāvā veikals medibuapgerbi.lv. 

Veikala īpašnieks Rimants Kalviņš stāsta, ka Pard Pantera EX 640 ir augstākās klases termālais tēmēklis, kas domāts situācijām, kad svarīga ir augsta izšķirtspēja, jutīgums un precīza mērķa identifikācija. Tēmēkļa matricas izmērs ir 640x512 pikseļi, kas nodrošina labāku detaļu uztveršanu un izšķiršanu. Apvienojumā ar 50 mm lēcu un izcilo termālo izšķirtspēju tas ļauj radīt ļoti augstas kvalitātes un detalizācijas attēlu.

Tēmēkļa korpuss veidots klasiskā dienas tēmēkļa formā un izgatavots no alumīnija sakausējuma. To paredzēts montēt uz 30 mm diametra riņķiem.

