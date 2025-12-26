Vēl viena fantastiska recepte, ko iespējams pagatavot steidzīgos darba dienas vakaros vai mājas ballītē, kad gaidāmi ciemiņi.
Nepieciešams
- Eļļa cepšanai,
- 1 sīpols,
- 1 paprika,
- Brieža maltā gaļa,
- Pāris daiviņas sakapātu ķiploku,
- 1 paciņa tako garšvielu,
- Glāze noskalotu rīsu,
- 3 glāzes buljona,
- 1 kārba melno pupiņu,
- 1 kārba kukurūzas,
- Rīvēts Čedaras siers,
- Avokado un kinza pasniegšanai,
- Asumiņam piestāvēs arī mazliet čili
Pagatavošana
Sakarsētā pannā apcep sīpolu un papriku. Pievieno malto gaļu, apcep, līdz tā brūna, un pievieno tako garšvielu. Iemaisa sakapātu ķiploku.
Pievieno rīsus un buljonu un uzvāra. Vāra zem vāka, ik pa brīdim apmaisot, līdz rīsi kļūst gatavi (bet ne līdz galam). Iemaisa pupiņas un kukurūzu, turpina vārīt vēl pāris minūtes, līdz rīsi ir gatavi.
Uzber sieru un atstāj zem vāka, līdz siers izkusis.
Pasniedz ar avokado un kinzu. Autentiskākai garšai var pārslacīt ar laima sulu.
Labu apetīti!
