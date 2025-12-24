Vai ir iespējams, ka runcis Herkuless, lācis Balu no Maugļa un Ziemassvētku vecītis vienā personā kāpj uz motocikla, ieslēdz austiņās AC/DC vai Skyforger un dodas gaides medībās? Iespējams, ja šis sirmais vīrs ar lielisko balsi un silto skatienu, kas liek pasmaidīt ikvienam pretimnācējam, ir aktieris Jānis Kirmuška.

Viņš ir daudzpusīgs gan teātra, gan balss aktieris. Un jā, viņš pats vislabāk jūtas brīvmākslinieka statusā, jo ir lielāka brīvība un var savus projektus labāk plānot. Tiesa gan, tāpēc ka izrādes lielākoties ir piektdienu vakaros un sestdienās, dzinējmedību sezona Jānim parasti iet secen.

Kāpēc tu esi mednieks?

Mans tēvs bija mednieks. Kur varēja, viņš mūs ņēma līdzi. Jau no puikas gadiem skrēju pa mežu kā dzinējs. Vēlāk sapratu, ka viss ir jānoformē oficiāli, jāiestājas medniekos, jo tā ir ļoti interesanta pasaule, kas aizrauj un liek justies īpašam. No vienas puses, medības ir vaļasprieks, no otras – tā ir lieliska iespēja relaksēties dabā.

Es pats esmu no laukiem, lai gan nu jau daudzus gadus esmu rīdzinieks. Esmu dzimis Salacas krastos, pavisam netālu no Staiceles. Mana bērnība pagāja Limbažu novada Skultē.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē