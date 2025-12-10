Laikā, kad grozījumi Ieroču aprites likumā drīzumā tiks izskatīti Saeimā trešajā lasījumā, vēlos padalīties ar savu sāpi – jau trīs gadus un 37 dienas man ir liegts izmantot savus likumīgi iegūtos medību ieročus jeb, kā es mēdzu teikt – saņemu sodu par to, ka darīju savu darbu.

Jā, tas ir mans lielākais sods, liegums izmantot manus medību ieročus! Jau no agras bērnības esmu kaislīgs mednieks. Valsts patriots. Man nav atkarību no alkohola vai kādām citām apreibinošajām lietām. Medības, būšana dabā ir daļa no manis. Vienā no iekšlietu sistēmas iestādēm strādāju kopš 2008. gada. Arī šobrīd.

Līdz aizvadītā gada aprīlim darba pienākumos ietilpa arī dalība publiskajos iepirkumos, tiesa, konkrētā notikuma dēļ no dalības iepirkumu komisijās pašsaprotamu iemeslu dēļ atteicos. Par vienu šādu 2016. gadā veiktu iepirkumu 2020. gadā tika ierosināts kriminālprocess, kura rezultātā pie apsūdzības tika saukta visa iepirkumu komisija, tajā skaitā arī es. Neizplūdīšu detaļās, cik šis process ir absurds, nejēdzīgs, nesaprotams, nelietderīgs. Neko neteikšu arī par to, ka, iespējams, patiešām vainīgā persona šajā lietā ir vien liecinieks. Neko neteikšu par to, ka attiecīgās izmeklēšanas un apsūdzības uzturēšanas iestādes vajadzētu saukt pie atbildības par naudas līdzekļu izšķērdēšanu (prokuratūras ieskatā komisijas nepienācīgu pienākumu pildīšanas gadījumā valstij nodarīti zaudējumi aptuveni 29 000 eiro apmērā, bet to, cik nesamērīgi daudz naudas ir izšķērdēts izmeklēšanas procesā, prokuratūras veiktajā izmeklēšanas uzraudzībā, apsūdzības uzturēšanā, tiesvedībā u.tml., nevienu neinteresē). Piebildīšu vien to, ka aptuveni trīs gadus ilgušajā pirmās instances tiesā visu iepirkuma komisiju attaisnoja pilnīgi visos apsūdzības punktos. Uz šo rindu rakstīšanas brīdi prokuratūra pirms vairākiem mēnešiem tiesā iesniedza apelācijas sūdzību, un līdz šim brīdim gaidu, kad varēšu savu nevainību turpināt pierādīt nu jau apelācijas instancē. Spriežot pēc līdzšinējās dinamikas un to, ka apsūdzības uzturētājs šobrīd strādā uz to, lai maksimāli novilcinātu brīdi, kad spēkā stāsies galējs un nepārsūdzams spriedums, pieļauju, ka mani sagaida vēl +/- 6 gadi bez ieročiem.

