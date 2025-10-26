Oktobris nav vienkāršākais makšķerēšanas laiks. Lai šajā periodā panāktu stabilu zivju aktivitāti, makšķerniekam labi jāizpēta zemūdens iemītnieku paradumi un jāspēj atrast daudzsološas makšķerēšanas vietas. Copes efektivitāte būs atkarīga arī no pareizas inventāra un ēsmas izvēles.
Oktobrī ūdens temperatūra strauji pazeminās, kas dažādi ietekmē zivju aktivitāti. Tieši tad pieaug plēsīgo ihtiofaunas pārstāvju interese par barību. Tie cenšas pēc iespējas vairāk uzkrāt taukus pirms ziemas, tas ir iemesls, kāpēc plēsīgās zivis tik intensīvi barojas. Sākot ar šo rudens mēnesi, strauji palielinās spiningotāju iespējas noķert trofejas eksemplārus.
Miermīlīgie zemūdens iemītnieki jeb baltās zivju sugas, ūdenim atdziestot, samazina savu barošanās aktivitāti un pārvietojas uz dziļākām ūdenskrātuves vietām. Šāda zivju uzvedība liek makšķerniekam pievērst lielāku uzmanību inventāra, ēsmas un mānekļa izvēlei.
Vasaras laikā zivju aktivitātes maksimums ir rīta un vakara stundās, savukārt oktobrī tās jau barojas gandrīz visas dienasgaismas laikā, ieturot īsu pauzi pēcpusdienā. Oktobrī, skaidrās, bezvēja dienās, makšķerēšana būs veiksmīgāka nekā lietainā un vējainā laikā.
Kur meklēt zivis?
- Oktobrī zivis pamet savas vasarā iecienītās uzturēšanās vietas un dodas uz rezervuāra dziļākajām daļām. Piekrastes zonā paliek tikai jaunās zivtiņas, kas nerada mums īpašu interesi. Oktobrī plēsīgās ihtiofaunas pārstāves iecienījušas atrasties vietējās bedrēs, kur dziļums ir no trim līdz desmit metriem, vietās ar sarežģītu grunts reljefu, pie dziļāku zemūdens bedru kastītes.
- Ja oktobris ir silts, tad saulainās un bezvēja dienās plēsēji bieži izlien baroties 2–4 metrus dziļās ūdenstilpju vietās. Mierīgā laikā šādās vietās ir liela balto zivju koncentrācija, kas pievilina līdakas, zandartus un asarus.
- Līdz ar oktobra sākumu miermīlīgās zemūdens iemītnieku sugas sāk veidot lielus barus un dodas uz savām ziemošanas bedrēm. Tās var atrast pie zemūdens bedrēm, dziļākās vietās, pie izejām no šīm bedrēm.
- Oktobra sākumā balto zivju bari nereti sastopami piekrastu bedrēs. Šajās vietās, it sevišķi vējainās dienās, vējš iepūš lielu daudzumu dažādu kukainīšu un kāpuru, kas zivīm ir liela delikatese. Arī ūdens temperatūra šajās vietās ir nedaudz augstāka par citām rezervuāra daļām. Jau mēneša beigās “baltās” zivis ir apmetušās ziemošanas bedrēs un ir pārgājušas uz ziemas barošanās režīmu.
Makšķerēšana Daugavā
Oktobris ir viens no labākajiem mēnešiem makšķerēšanai Daugavā. Šajā laikā ir izveidojies komfortabls ūdens temperatūras režīms, arī asinssūcēji odi un dažādi knišļi gandrīz pilnībā izzuduši. Man nezināmu iemeslu dēļ pēdējos divos gados gar Daugavu lidinās daudz knišļu, agrāk tas netika novērots. Rudens vidū plēsēji uzsāk savu aktivitāti. Obligāti jāpiemin tādas zivis kā zandarti un asari, siltākos mēnešos dažādos forumos parādās ziņas vēl par noķertajām meža vimbām un pat samiem. Salates sastopamas 3–5 metru dziļuma posmos un krāču izejās.
Daugavā, Rīgas teritorijā, bieži var redzēt daudzas laivas, kur spiningotāji medī zandartus un asarus. Oktobrī Daugavas līdakas iespējams noķert dziļākās upju vietās. Lielākie eksemplāri atrodas pie bedrēm.
Oktobrī miermīlīgi Daugavas ihtiofaunas pārstāvji barojas 3–7 metru dziļumā. Protams, katram makšķerniekam ir savas iecienītās copes vietas, tāpēc minēšu vien, ka joprojām ķeras tādas zivis kā raudas, brekši un pliči, parādās informācija par pirmajām noķertajām vimbām. Pavīd vēl informācija par noķertām karūsām un līņiem. Šīs sugas ir aktīvas tikai oktobra sākumā. Mēneša beigās jau praktiski viss, informācija par šīm zivīm ir ļoti skopa, lai neteiktu, ka tās nav vispār.
Rudens makšķerēšana un spiningošana Ventā
Arī oktobrī makšķerēšana un spiningošana Ventā, it sevišķi tās augštecē, var būt diezgan veiksmīga. Ir dienas, kad gan plēsīgās, gan miermīlīgās ihtiofaunas pārstāves izrāda interesi par ēsmām un mānekļiem.