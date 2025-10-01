Medību suņi – labākie draugi, ģimenes locekļi, atbalsts grūtā brīdī un superīgākie medību partneri. Katram medniekam tas nozīmē ko citu. Ir cilvēki, kas teiks – mans suns ir daļa no manas dvēseles. Un, kad medību suns dodas citos medību laukos, sajūta ir tāda, it kā aiziet arī daļa no paša.
No otras puses – medību suns ir arī instruments, rīks, kas ķer, izseko, atrod, parāda, atnes un reizēm pat nogalina medījamo dzīvnieku. Tas nozīmē, ka medniekam, saimniekam, suņa īpašniekam ir īpaša atbildība – kā suns tiek audzināts, kā tas uzvedas ikdienā un medībās. Labs medību suns rada milzīgu gandarījumu, prieku un emocijas gan medībās, gan ārpus tām. Savukārt nekontrolējams, neapmācīts suns kļūst par apgrūtinājumu saimniekam, apdraudējumu citiem un arī sev.
Žurnāla "Medības" pielikums "Medību suņi" ir veltīts mūsu labākajiem četrkājainajiem draugiem. Tajā aplūkojam dažādus aspektus – no tā, kā suns uztver pasauli, līdz tam, kā to barot, kādas veselības problēmas var rasties, kā kļūt par audzētāju, kā izvēlēties piemērotu šķirni un vēl daudz ko citu. Tas būs noderīgs tiem, kam jau ir medību suns, lai uzzinātu ko jaunu, bet īpaši – tiem, kas tikai domā par tā iegādi.
Jo bieži šķiet – paņemšu suni un viss būs skaisti. Ja darīsi pareizi, tā arī būs. Ja ne – nāksies saskarties ar rūpēm, sirdssāpēm, neplānotiem izdevumiem un citām problēmām. Tie, kuriem jau ir medību suns, savu dzīvi bez viņa vairs nespēj iedomāties – ne tikai medībās, bet arī ikdienā. Tā ir liela atbildība, kas var pārvērsties par problēmu, bet vienlaikus sniegt milzu prieku un gandarījumu.
Tāpat arī par medību suņiem un suņiem kopumā ir daudz dažādu mītu, pieņēmumu, aizspriedumu un domu – gan tādu, kas nāk līdzi no padomju laikiem, gan arī tādu, kas pārstāv otru galējību – ārkārtīgi mūsdienīgu attieksmi pret suņu apmācību. Mūsu galvenais uzdevums ir atrast līdzsvaru un labāko risinājumu katram gadījumam. Tāpēc šajā izdevumā runājam arī par to. Ievērojama uzmanība šajā pielikumā veltīta medību suņa apmācībai – ar ko sākt, kas jāņem vērā un kāpēc tas ir būtiski. Protams, visu no A līdz Z vienā izdevumā pateikt nevar – tam būtu vajadzīga vesela grāmata, taču mēģinājām ieskicēt svarīgāko.
Lasām, uzzinām ko jaunu un – varbūt pieliekam ko no sevis.
