Viena no vecākajām mednieku biedrībām Kurzemē – "Medzes" mednieku klubs – šogad nosvinēja savu 100. jubileju. Jautājums – kā neliels vīru kolektīvs var padarīt šādus svētkus īpašus? "Medzes" puiši atrada risinājumu. Viņi cerībā uz jaunas tradīcijas dzimšanu noorganizēja pirmos Dienvidkurzemes mednieku svētkus.

Svētku epicentrs bija vēsturiskā Kapsēdes muiža. Aicinājums piedalīties tika izsūtīts ļoti savlaicīgi, taču, ņemot vērā kurzemnieku atturīgo dabu un to, ka pasākums notiek pirmo reizi, dalībnieku skaits nebija pārlieku liels. Aptaujātie svētku viesi atzina, ka šajā reizē bija ieradušies, lai paskatītos, kā tad viss notiekas, bet jau nākamajā gadā noteikti piedalīšoties.

Bija vairākas interesantas disciplīnas, tostarp medību torņu būvēšana, apvidus mašīnas stumšana pa dubļiem, šaušana un stafetes. Interesanti, ka torņa būvniecības sacensību galaprodukti – visi uzbūvētie torņi – kļuva par dāvanu svētku organizētājiem un vaininiekiem – mednieku klubam "Medze".

+9 foto
Ainas no MK "Medze" ikdienas.
Mednieku kluba "Medze" vēstures liecības
Ainas no MK "Medze" ikdienas.
Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonomentu!
Ainas no MK "Medze" ikdienas.
1 / 2
Foto: No personiskā arhīva

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē