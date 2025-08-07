Aculiecinieks atsūtījis unikālu video, kurā no ļoti tuva attāluma redzama lapsa, kas jūlija beigās nes sev līdzi nomedītu stirnu kazlēnu. Šāds skats ir rets, bet parāda kādu ļoti būtisku dabas realitāti.
Vai zināji, ka līdz pat 70% no bojāgājušo stirnu mazuļu nāves iemesliem ir lapsu uzbrukums? Šie mazie plēsēji būtiski ietekmē citu sugu populācijas, tostarp arī stingri aizsargājamās. Tāpēc rodas saprotams jautājums: kāpēc mednieki medī lapsas un citus mazos plēsējus, ja tie nav paredzēti pārtikai?
Atbilde ir vienkārša – tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu līdzsvaru dabā un aizsargātu citas sugas. Mazie plēsēji nav tikai skaisti dzīvnieki ar kuplām astēm, bet arī ietekmīgi mednieki, kuru populācija bez kontroles var radīt nopietnu kaitējumu ekosistēmai.
Skaties video un uzzini vairāk par šo svarīgo, bet bieži pārprasto medību aspektu!
Uzmanību! No ļoti tuva attāluma nofilmēta lapsa, kas nes milzīgu medījumu!
Žurnāla Medības augusta numurā lasi par to, cik briežu ir jānomedī
