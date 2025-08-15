Testējot dažādus tēmēkļus, man visai bieži jādodas gan uz šautuvi, gan reālām medībām. Arī munīcijas patēriņš ir pietiekami liels. Meklēju sev pietiekami lētu un labu munīciju, kas derētu gan testiem, gan medībām. 

Mana izvēle apstājās pie Fox Bullets medību lodes, kuras svars ir 180 greinu. Kalibrs .300 Win Mag.

Lodes cena veikalā ir 1,02 eiro. Tā ir lētākā no šobrīd nopērkamajām bezsvina lodēm. Protams, ja vajadzētu šaut tikai šautuvē, es noteikti izvēlētos svina munīciju. Šajā gadījumā vienas lodes cena ir 50–60 centu.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē