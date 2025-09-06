Ādažu poligonā 16.–17. augustā notika nu jau tradicionālā Nacionālo bruņoto spēku (NBS) un Latvijas Mednieku savienības (LMS) kopīgi organizētā tālšaušanas nodarbība medniekiem "Vienoti valstij".
Šogad to īpašu padarīja mednieku iniciatīva – izstrādāt metodiku apmācībai, kā ar strēlnieku ieročiem, tostarp medību vītņstobra ieročiem, iespējams notriekt pretinieka dronu.
LMS valdes loceklis un pasākuma rīkotājs Jānis Zandbergs žurnālam Medības atklāja, ka nekad iepriekš tālšaušanas nodarbībās kaut kas tāds nav darīts.
“Tā bija cieša sadarbība starp medniekiem un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai izstrādātu šādu vingrinājumu norises kārtību, ievērojot visas drošības prasības, radītu sistēmu, lai iegūtos rezultātus varētu analizēt, lai tā nebūtu vienkārša pašaudīšanās. Tas arī bija lielākais izaicinājums. Notiekošais bija jāsaskaņo ar Gaisa spēku mācību centru, Zemessardzi, 19. kaujas nodrošinājuma bataljonu. Kopīgi strādājot vairāku nedēļu garumā, tas arī tika izdarīts. Poligonā atlika vairs tikai izpildīt pašus šaušanas vingrinājumus uz lidojošiem objektiem – droniem – ar vītņstobra ieročiem un gludstobra ieročiem ar speciālo pretdronu munīciju,” skaidro Zandberga kungs.
Interesantākais, ka neviens tālšaušanas nodarbības dalībnieks iepriekš nav šāvis ar lodēm uz šādiem lidojošiem mērķiem. Vingrinājumam bija pieejami triju veidu droni – gan Šahed tipa, kas bija nedaudz samazināti izmēros, gan kvadrikopteri, kas atšķīrās gan ar izmēriem, gan tehnisko uzbūvi.
“Ne jau visi šāvieni trāpīja mērķī, tāpat ne jau visi mednieki spēja trāpīt. Tomēr visi trīs doni, kas bija pieejami iznīcināšanai, arī tika iznīcināti. Jāatzīst, ka nodarbības rezultāts pārsteidza pat profesionāļus, ņemot vērā, ka šaušana notika bez jebkādām priekšzināšanām. Par nākotni runājot, mēs, mednieki, bijām tie, kas nāca ar šādu iniciatīvu. Nacionālie bruņotie spēki šobrīd ir noslogoti, un iespējas šādiem eksperimentiem ir samērā limitētas. Savai iekšējai pārliecībai mēs noskaidrojām, vai mednieku ieroči šādam mērķim ir piemēroti un vai ir jēga turpināt attīstīt šāda veida vingrinājumu tālšaušanas nodarbībā Vienoti valstij,” turpina Jānis Zandbergs.
Pasākumā, kura mērķis bija iesaistīt un apmācīt pēc iespējas vairāk mednieku, kas reti vai nekad nav piedalījušies publiskajos tālšaušanas un augstas precizitātes šaušanas treniņos, kā arī palīdzēt izanalizēt rezultātus un kļūdas, piedalījās arī aizsardzības ministrs Andris Sprūds un pagaidu pilnvarotā lietvede Šveices vēstniecībā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, misijas vadītāja vietniece Suzanne Streita. Amatpersonas ar interesi vēroja, kā mednieku pārstāvji spēj komunicēt ar armijas vienību pārstāvjiem un veiksmīgi sadarboties, risinot neikdienišķas situācijas.
Tālšaušanas nodarbība medniekiem Vienoti valstij militārajā bāzē Ādaži notiek jau astoto gadu, katru gadu pulcējot vairāk nekā 500 dalībnieku.
Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu.
