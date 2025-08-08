Ir skaidrs un to apliecina arī vairāki pētījumi, ka laika apstākļi būtiski ietekmē ne tikai dzīvnieku uzvedību, bet arī to veselību un trofeju kvalitāti. Īpaši smagas ziemas ar ierobežotu barības pieejamību atstāj tiešu iespaidu uz briežveidīgo trofejām – ragu attīstību, dzīvnieku vispārējo stāvokli un izdzīvošanu.

Tāpat nozīme ir tam, kādos laika apstākļos piedzimst jaunie dzīvnieki – staltbriežu teļi, stirnu kazlēni, mežacūku sivēni. Pavasara un vasaras pirmie mēneši ir izšķiroši, tāpat arī tieši ziemā pieejamā barības bāze un gaisa temperatūra nosaka, cik veselīgi būs šajā gadā dzimušie dzīvnieki. Šogad maijs, jūnijs un arī jūlija sākums bija netipiski slapjš, auksts un nestabils – negaisi, lietavas, temperatūras svārstības un kukaiņu pārbagātība. Tas viss var ietekmēt dzīvnieku mazuļu dzīvotspēju, pieaugšanas tempu un veselību.

Šādi laika apstākļi ietekmē arī dzīvnieku uzvedību – diennakts aktivitāti, barošanās režīmu, migrāciju un pat reakciju uz mednieku klātbūtni. Būtu vērts papētīt dziļāk, kā tieši mitrs, auksts vai, gluži pretēji, karsts un sauss laiks ietekmē gan dzīvnieku populācijas, gan medību efektivitāti.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē