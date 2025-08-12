Līdz ar lietotnes "Mednis" atjauninājumu 3.2.0 medniekiem savās medību platībās ir iespēja kartē attēlot arī medību infrastruktūras objektus – medību tornīšus, pievilināšanas vietas, dzīvnieku piebarošanas lauciņus, tiltus, laipas, šaušanas stidziņas.
Tas viss ļauj efektīvāk plānot un pieteikt medības. Lietotnes izstrādātāji uzsver – šī informācija ir tikai kluba biedru iekšējai lietošanai un netiek nosūtīta Valsts meža dienestam.
Alīna Čekstere, kas pārstāv lietotnes izstrādātājus, žurnālam Medības skaidro, ka pievienot objektus uz kartes var tikai kluba atbildīgās personas vai administratori, kurus nosaka atbildīgā persona, piešķirot viņiem noteiktas tiesības lietotnē. Savukārt kluba biedri var sev pieslēgt attiecīgo datu slāni uz kartes un ievadīto informāciju redzēt. Tajā skaitā piezīmes, ko pie konkrētā infrastruktūras objekta piezīmju laukā ierakstījusi atbildīgā persona vai administrators.
“Pamatideja – izmantojot infrastruktūras datu slāni, ir iespējams vieglāk plānot, piemēram, medības ar dzinējiem. Savukārt individuālo medību laikā medniekiem vienkāršāk norādīt vietu, kur viņi medīs. Līdz ar to atbildīgā persona vieglāk var saprast, vai mednieks, kurš piesaka medības konkrētā vietā, tās nav ieplānojis tur, kur kāds jau tās pieteicis.
Mednieks, piemēram, var norādīt, ka sēdēs tornītī numur 13, nevis ieliks punktu kaut kur ortofoto attēlā. Medniekiem, kuriem nav tik lielas pieredzes rīkoties ar šādiem attēliem, tas būs daudz vienkāršāk. Tāpat piezīmēs var norādīt informāciju, kuram objektam nepieciešama rekonstrukcija vai kurā pievilināšanas vietā jāpapildina barības krājumi,” skaidro Alīna Čekstere.
Līdz ar nākamo Medņa atjauninājumu būs vēl viena objekta izvēle – Citi. Tur varēs pievienot objektus, kuru nav sarakstā. Piemēram, varēs atzīmēt vietas, kur jāierīko tornītis vai laipa, vai kādu citu objektu, kas iepriekš nav klasificēts, arī mīļāko baraviku vietu…
“Vēlos atkārtoti uzsvērt – šī informācija netiek sūtīta uz Valsts meža dienestu! Tā ir tikai kluba iekšējai lietošanai. Šo informāciju redz tikai kluba biedri,” atgādina Alīna Čekstere.
Objektus var pievienot, sēžot mājās un norādot to atrašanās vietu kartē vai esot konkrētajā vietā dabā un izmantojot tālruņa noteiktās GPS koordinātas. Un šī funkcionalitāte darbojas arī bezsaistē. Kad tālrunis nokļūs zonā, dati tiks sinhronizēti ar Medņa serveri un tos redzēs visi kluba biedri. Tas darbojas tāpat kā ar medījumiem. Būs izlasāmas atzīmes par nosūtāmo vienumu statusu.
Izveidotos ierakstus var labot un dzēst.
Jaunais VMD e-pakalpojumu portāls, atļauju sadale sadarbības līgumā Mednī. Semināra ieraksts:
Sagatavots ar Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu