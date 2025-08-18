Eiropas Savienībā jūnijā pieņemts nozīmīgs lēmums – Invazīvo svešzemju sugu komiteja apstiprinājusi 26 jaunu sugu iekļaušanu tā dēvētajā Savienības sarakstā. Starp tām ir arī trīs, kuras tieši ietekmē mednieku ikdienu, dabas apsaimniekošanu un dzīvi lauku reģionos – Sika briedis, Ziemeļamerikas ūdele un Ziemeļamerikas bebrs. Šīs sugas gan Latvijā, gan citviet Eiropā ir nonākušas uzmanības lokā, jo tās apdraud vietējās ekosistēmas un izkonkurē vietējās sugas, vienlaikus radot arī praktiskas problēmas.

Sika brieža iekļaušana sarakstā nozīmē, ka tiks būtiski ierobežota šīs sugas pārvietošana, audzēšana un pārvaldība. Lai gan vairākas valstis uzsvērušas, ka šādi ierobežojumi var kaitēt jau esošām vietējām pārvaldības sistēmām, Eiropas Komisija norādīja, ka lēmums ir pamatots – galvenokārt hibridizācijas draudu un ekoloģiskā līdzsvara traucējumu dēļ. Vienlaikus ir atzīts, ka medības paliek kā leģitīms un nepieciešams pārvaldības instruments.

Ziemeļamerikas ūdele un Ziemeļamerikas bebrs ir sugas, kas daudzviet jau sen izraisa konfliktus ar vietējām ekosistēmām. Ūdele apdraud medījamo putnu ligzdošanu, bet Ziemeļamerikas bebrs konkurē ar Eiropas bebru un var kardināli mainīt mitrāju struktūru. Abas sugas sarakstā iekļautas ar divu gadu pārejas periodu, lai valstis spētu pielāgot likumdošanu un pārvaldības praksi.

